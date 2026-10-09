Rusia niega un segundo caso vinculado con un supuesto brote de peste en Irkutsk

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Las autoridades de Rusia han negado un segundo caso vinculado con el supuesto brote de peste en Irkutsk, en la región de Siberia, después del fallecimiento de una investigadora de un laboratorio a causa de un supuesto accidente, después de afirmar que no había detectado patógenos peligrosos en sus contactos.

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor) ha denunciado las "informaciones falsas" sobre "un segundo caso en alguien que tuvo contacto con una empleada del Instituto contra la Peste de Irkutsk que fue diagnosticada previamente de neumonía".

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"Esta información no es cierta", ha insistido, tras lo que el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) ha asegurado que investigará la fuente de estas informaciones, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Rusia notificó esta semana a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en Irkutsk ni tampoco han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora fallecida en un accidente de laboratorio en Shélejov, una vez concluida la observación médica de todos ellos.

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Sin embargo, tanto el organismo internacional como otros países, entre ellos Estados Unidos, han pedido una mayor claridad e información sobre la situación. Además, la OMS se ha ofrecido a prestar ayuda a Rusia para abordar la situación en la zona y los análisis sobre el fallecimiento de la investigadora, achacado a una "neumonía de etiología desconocida".