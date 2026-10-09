Taiwán condena a muerte a un hombre por la violación y el asesinato de una maestra

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Taipéi, 9 oct (EFE).- Un tribunal de Taiwán condenó el jueves a muerte a un hombre por violar y asesinar en el condado oriental de Hualien a una mujer de 29 años que, según medios locales, era profesora de secundaria.

En un comunicado, el Tribunal de Distrito de Hualien detalló que también impuso al acusado, de apellido Liu, la inhabilitación perpetua para el ejercicio de derechos públicos y siete meses de prisión por un hurto con allanamiento de morada cometido un mes antes.

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La sentencia no es firme y será revisada de oficio en segunda instancia.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando Liu entró en la habitación que la mujer ocupaba en la residencia de una congregación religiosa, donde la agredió sexualmente y la mató.

Los jueces subrayaron que, si bien el acusado es sordomudo desde la infancia y las evaluaciones psiquiátricas revelaron "problemas cognitivos, emocionales y de adaptación interpersonal", estos factores no permiten concluir que, en el momento del crimen, careciera de capacidad para comprender la "ilicitud" de sus actos o para "controlarlos".

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"(El tribunal) concluye que el delito de violación con allanamiento de morada y homicidio fue de extrema gravedad en sus medios y en su resultado, y que tuvo un grado considerable de planificación, sin que pueda atribuirse a un simple impulso momentáneo", indica el comunicado.

"El daño causado al bien jurídico de la vida es irreparable y la familia de la víctima ha sufrido un dolor inmenso (...). Por todo ello, el tribunal considera que solo la pena de muerte refleja adecuadamente la responsabilidad penal del acusado y cumple los fines de la pena", añade.

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En 2024, el Tribunal Constitucional de Taiwán avaló la constitucionalidad de la pena de muerte, aunque pidió restringir su aplicación a los delitos más graves, como los asesinatos premeditados, y para aquellos casos que hayan tenido el proceso legal más riguroso.

Actualmente, Taiwán tiene 34 presos condenados a muerte con sentencia firme. EFE