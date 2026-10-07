Muere Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio

07/10/2026 Maricarmen Abascal SOCIEDAD

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Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada de la casa en Retiro en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas.

La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día la mujer fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

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"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"", ha indicado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.