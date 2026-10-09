Viernes, 9 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 9 oct (EFE).-

Oslo.- El Comité del Nobel de Noruega da a conocer el Premio Nobel de la Paz de este año, galardón que el año pasado fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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Nueva York (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace campaña en Syracuse (Nueva York) con el candidato republicano a gobernador del estado, Bruce Blakeman, a quien ya respaldó el pasado agosto en un mítin en Long Island.

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Rabat.- El rey Mohamed VI de Marruecos inaugura este viernes el nuevo periodo de sesiones de las dos cámaras del Parlamento marroquí con su tradicional discurso ante los diputados recién elegidos en las legislativas del pasado 23 de septiembre, en plena formación del nuevo Gobierno tras el nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri y a pocos días de la visita de los reyes de España Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, prevista para el 13 de octubre, en un contexto de tensión por la crisis migratoria de Ceuta.

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Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica se manifiestan en Bruselas contra la política de ajuste del Gobierno federal mientras continúan las protestas de alumnos en Lieja y otras ciudades valonas.

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Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición venezolana en el proceso de diálogo con el chavismo.

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Caracas.- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, pide tener una comunicación más dinámica con Estados Unidos para acelerar la transición en el país suramericano, dijo a EFE el secretario ejecutivo del bloque, Roberto Enríquez.

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Brasilia.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, arranca este viernes su campaña en las calles con una marcha por la periferia de Brasilia de cara a la segunda vuelta electoral frente al opositor Flávio Bolsonaro, que sigue sumando apoyos y lleva la ventaja según las primeras encuestas difundidas.

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São Paulo (Brasil).- Empieza la propaganda televisada para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

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Río de Janeiro (Brasil).- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro participa este viernes en un acto en Nova Iguaçú, un municipio de la periferia de Río de Janeiro donde la derecha creció en la primera vuelta.

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Avaza (Turkmenistán).- Los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), liderada por Rusia, celebran una cumbre en Turkmenistán a la que está invitado el líder iraní, Masud Pezeshkian.

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Manila.- La vicepresidenta filipina, Sara Duterte, acudió este viernes a una comparecencia en el Palacio de Justicia, que posteriormente fue pospuesta.

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Luxemburgo.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) intentan este viernes llegar a un acuerdo sobre un paquete de medidas que busca profundizar los mercados de capitales y que contempla, entre otras cosas, una supervisión centralizada de aquellas entidades de mayor tamaño.

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Lima.- El ministro de Producción de Perú, Juan Carlos Requejo, explica en una entrevista con EFE que el fenómeno climático de El Niño ha causado una gran caída en la pesca industrial de anchoveta, que se exporta en forma de aceite y harina de pescado, pero ha hecho crecer las capturas de calamar gigante o pota, otra especie apreciada en el extranjero, que ha elevado su captura a 700.000 toneladas.

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Santo Domingo.- Concluye la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debaten sobre los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética.

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Santiago de los Caballeros (R. Dominicana).- El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, y el canciller de República Dominicana, Víctor 'Ito' Bisonó, clausuran el Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Cepal en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

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Ginebra.- El organismo de la ONU para el comercio y el desarrollo (UNCTAD) presenta este viernes su informe 2026 sobre la evolución del comercio mundial, en un contexto marcado por las continuas tensiones y crisis geopolíticas como la actual entre Estados Unidos e Irán.

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Ciudad de Guatemala.- El Ministerio de Salud de Guatemala y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentarán este viernes el Suplemento Nutricional, como parte de una estrategia preventiva contra la desnutrición crónica en la que el país centroamericano formó parte de las pruebas piloto globales.

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La Barra (Colombia).- Ramas de árboles, palmeras tumbadas y hasta restos de embarcaciones se acumulan sobre la playa de La Barra, una comunidad del Pacífico colombiano acostumbrada desde hace más de una década a ver cómo el mar gana terreno y obliga a sus habitantes año a año a desplazarse hacia zonas más altas.

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Tokio.- El Studio Ghibli, que este mes recibe el Premio Princesa, existe en un estado de dualidad: activo en el presente, mientras Hayao Miyazaki dibuja todos los días a sus 85 años, el estudio que cofundó trabaja en adaptaciones teatrales y expande su parque de atracciones, pero su futuro es un misterio sin películas a la vista.

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Viena.- En 1927, un chico de entonces 17 años llamado Francis Bacon visitó una exposición de Pablo Picasso y decidió que también quería ser pintor. De ese encuentro nació en el británico una inspiración y, al tiempo, una aspiración de superar al gran maestro español, que el museo Albertina de Viena muestra ahora enfrentando piezas de los dos genios.

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París - "París siempre es un reto", asegura el uruguayo Jorge Drexler, que este viernes presenta en la capital francesa su nuevo disco, 'Taracá', un salto internacional en un momento en el que "el español está de moda" gracias a figuras como Bud Bannny, al que dice admirar y del que sostiene que "ha llegado a lugares donde no llegó el Quijote".

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La Habana.- 'El Camino', la ópera prima del actor y director cubano Omar Alí, busca con siete cuentos de ficción histórica reflexionar sobre una Cuba "cíclica", con la juventud como protagonista, y donde la actualidad también se refleja en un largo y duro proceso de rodaje de siete años.

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Ciudad de Panamá.- El Museo de la Libertad en Panamá abre las puertas al público este viernes una exposición que aborda la corrupción no solamente desde la perspectiva de los actos que la constituyen, sino también desde sus efectos cotidianos.

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Luján (Argentina).- La basílica de Nuestra Señora de Luján, que convoca a más de dos millones de visitantes cada año, se prepara para convertirse en el lugar donde el papa León XIV coronará su viaje apostólico a Argentina con una misa multitudinaria.

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La Paz.- El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia conmemoran el 'Día de la victoria del soldado contra guerrillero', en coincidencia con el 59 aniversario de la muerte del argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara.

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Hanói.- El Centro de Arte Contemporáneo Vincom (VCCA) de Hanói acoge hasta el 15 de noviembre la exposición 'Azure Galaxy' del artista vietnamita Truong Tan.

Berlín.- Se celebra en la capital alemana el Festival de las Luces.

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srp/aca/EFE

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