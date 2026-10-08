Los combates contra los hutíes se intensifican en varios frentes en el Yemen

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Saná, 8 oct (EFE).- Los ataques aéreos y los intensos combates continuaron este jueves en varios frentes yemeníes, mientras las fuerzas gubernamentales afirmaban haber consolidado el control sobre la cordillera de Kahbub cercana a Bab al Mandeb, al tiempo que se intensificaban los enfrentamientos contra los rebeldes hutíes en Taiz, en el suroeste del país.

Fuentes militares indicaron a EFE que los ataques aéreos se dirigieron contra posiciones hutíes en las montañas de Al Kawr, en el frente de Thirah, entre las provincias de Abyan y Al Baida, mientras que otros ataques alcanzaron posiciones hutíes en la cordillera de Mukayras, también en Al Baida.

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Las fuentes también informaron de fuego de artillería contra fortificaciones hutíes en el frente de Jabal Habashi, en Taiz, al tiempo que los combates se intensificaron en los distritos de Al Waziyah y Hayfan, al oeste de Taiz, según estas mismas fuentes.

El Gobierno también afirmó que su fuerza aérea atacó concentraciones de hutíes, refuerzos y vehículos de combate.

Por otra parte, varios testigos informaron a EFE de ataques aéreos dirigidos contra un campamento hutí en Yarim, al noreste de la provincia central de Ibb.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de una serie de ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí en otras zonas del norte y el oeste del Yemen.

Según la cadena, siete incursiones tuvieron como objetivo Yarim, mientras que otro ataque alcanzó el monte Al Khadra, en el distrito de As Sayyani, en Ibb.

La cadena hutí también informó de ataques contra instalaciones de telecomunicaciones.

Según este medio, aviones saudíes atacaron una red de telecomunicaciones en el monte Buraa, en el distrito de Kusmah de la provincia de Raymah, y llevaron a cabo dos incursiones contra una red de telecomunicaciones en el distrito de Bani Matar, al oeste de Saná.

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Al Masirah informó también de que aviones saudíes atacaron el aeropuerto de Al Hodeida, sin proporcionar detalles sobre los daños ni las víctimas.

Los combates se producen en el marco de la ofensiva más amplia del Gobierno yemení denominada 'Amanecer de Yemen', cuyo objetivo, según afirma, es restablecer el control estatal sobre el territorio controlado por los hutíes.

Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, advirtió a los empleados de las instalaciones petroleras saudíes que se mantuvieran alejados de los lugares que el grupo considera objetivos potenciales.

Afirmó que la advertencia se aplicaba a expertos, ingenieros y otros trabajadores, incluidos los de instalaciones que ya habían sido atacadas anteriormente, así como a otros emplazamientos.

Sarea también reiteró la advertencia de los hutíes a las compañías aéreas sobre el espacio aéreo y los aeropuertos previamente identificados por el grupo, ampliando la advertencia a los viajeros y al personal aeroportuario que opera en dichos lugares.EFE