Garamendi (CEOE) reivindica la colaboración público-privada como motor de desarrollo de Iberoamérica

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto en valor este jueves el papel de las iniciativas público-privadas para impulsar el desarrollo económico en toda Iberoamérica.

"Pensamos que sin colaboración público-privada no va a ser posible la competitividad, la integración económica, la innovación, la transición energética, etcétera", ha afirmado en la jornada 'Camino a la 30ª Cumbre: Aportaciones del sector privado' que sirve de antesala al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

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Asimismo, Garamendi ha calificado de "activo principal" el poder compartir no solo un idioma, sino también cultura e historia, lo que pondría de relieve el estatus de España como segundo mayor inversor en Iberoamérica después de Estados Unidos.

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha coincidido con Garamendi en la importancia de que el sector público y privado colaboren para "alinear prioridades y movilizar recursos" en pos del crecimiento, la mejora de la productividad y la creación de empleo.

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"El sector público crea las condiciones habilitantes y el sector privado transforma las oportunidades en proyectos", ha indicado durante su intervención.

En este sentido, Senovilla ha sostenido que tanto la reindustrialización como la reducción de vulnerabilidades y dependencias estratégicas se han convertido en "objetivos absolutamente centrales" en el actual contexto internacional, máxime con la irrupción de la IA.

"Ningún país actualmente puede afrontar por sí solo las necesidades de financiación, de talento, de tecnología y de escala que exige el nuevo ciclo económico. Una cooperación más estrecha entre los países, empresas, instituciones financieras y organismos multilaterales va a permitir compartir capacidades, diversificar riesgos y acelerar proyectos", ha elaborado.

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Senovilla ha manifestado que Latinoamérica dispone de alimentos, materias primas claves para la alta tecnología y un "notable potencial" en bioeconomía e hidrógeno renovable. Estas características resultan atractivas para las compañías españolas, si bien los flujos inversores se mueven cada más "en ambas direcciones".

De su lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manual Albares, ha loado el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano por permitir construir una "voz iberoamericana propia y genuina" en un momento de "profunda transformación geopolítica y económica".

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Albares ha constatado, también, que cerca del 30% del 'stock' inversor español en el exterior está en Iberoamérica y que la inversión latinoamericana en España se encuentra actualmente en "máximos históricos", con un acumulado de 60.000 millones de euros.

Así, el Encuentro Empresarial y la posterior XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrán el reto de "transformar productividad en innovación" para servir al bienestar de los más de 600 millones de ciudadanos iberoamericanos.

"El 3, 4 y 5 de noviembre aquí, en Madrid, tiene que ser un momento de sumar todos esfuerzos, de remar juntos. La colaboración público-privada nos permite identificar en esos días proyectos maduros [y] conectar a los promotores de esos proyectos con fuentes de financiación", ha resumido.

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REVERTIR LA 'MALDICIÓN DE LOS RECURSOS'

El secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, ha sostenido que se ha reconvertido la "maldición de los recursos naturales en una bendición" gracias a que el petróleo, las tierras raras o el litio perfilan a Latinoamérica como un futuro eje industrial y energético.

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"Para que la región deje de ser extractivista, necesita industrias y las industrias necesitan energía. Entonces, el impacto de la IA, la bendición de los recursos naturales y la energía eléctrica barata es un nuevo paisaje y, en consecuencia, el equipo del consejo empresarial iberoamericano ha puesto el foco en que este encuentro relance las alianzas público-privadas", ha precisado.

Allamand se ha referido, igualmente, a los desafíos que presenta la IA, pero, también, ha celebrado que esté contribuyendo a impulsar la productividad en América Latina tras una década y media estancada.