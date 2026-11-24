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Kuala Lumpur, 24 nov (EFE).- El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo este martes que no enviará refugiados rohinyás a Turquía, como había anunciado su Gobierno, y que se mantendrán las deportaciones a Birmania (Myanmar) pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró al país culpable de genocidio contra esta minoría musulmana.

En respuesta a preguntas hechas en el Parlamento, Anwar explicó que el Gobierno de Turquía le informó de que aún no está preparado para considerar la solicitud de Kuala Lumpur de recibir a unos 10.000 rohinyás, después de que el vice primer ministro malasio, Ahmad Zahid, anunciase el viernes esta deportación como un hecho.

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Anwar dijo que en Malasia viven cerca de 200.000 refugiados procedentes de Birmania, entre ellos algunos que son, "sin duda, víctimas de las atrocidades cometidas por el régimen" militar del país, gobernado por el general Min Aung Hlaing, quien encabezó el golpe de Estado de 2021 que acabó con el gobierno democrático.

El líder malasio defendió el haber recibido en octubre a Min Aung Hlaing bajo el argumento de que esa reunión se produjo antes del fallo de la CIJ -cuya denuncia y proceso judicial arrancó en 2019- y ayudó a salvaguardar los intereses nacionales para agilizar las repatriaciones, cuestionadas por Naciones Unidas.

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"Entablamos negociaciones y, a través de ellas, logramos obtener garantías alineadas con el fallo de la CIJ sobre garantías de un retorno seguro y digno", aseguró.

Así, prosiguió, Malasia ha repatriado a Birmania hasta ahora a 10.476 personas, sin especificar el número de rohinyás incluidos. Además, prevé enviar a otros 1.500 "ciudadanos de Myanmar" entre el 6 y el 7 de diciembre en buques de la armada y a 5.303 más por vía aérea durante el mes de diciembre.

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"Hasta el momento, según el seguimiento realizado por los servicios de inteligencia de Malasia, no se ha registrado ningún caso en el que alguna de estas 10.476 personas haya sido sometida a ningún tipo de presión", sostuvo.

Anwar agregó que estas negociaciones no implican una renuncia a las exigencias que ha hecho la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a Naipyidó para que, entre otros asuntos, ponga fin a la persecución de diversos grupos étnicos en medio del conflicto armado que vive el país, agravado desde la asonada.

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El jueves pasado, en un inédito fallo, la CIJ consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017 contra la minoría rohinyá en el oeste del país.

Los jueces concluyeron además que las aldeas rohinyás fueron destruidas sistemáticamente, sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a esta comunidad, en una ofensiva ejecutada cuando Min Aung Hlaing estaba a la cabeza del Ejército. EFE