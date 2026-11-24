Guardar

En el punto de mira tras su polémica con Fernando Tejero tras las críticas del intérprete cuando se desmarcó del edadismo y las mujeres en el cine al asegurar que a sus 50 años trabaja más que nunca, Macarena Gómez ha presumido del gran momento profesional que atraviesa protagonizando la première de la primera de las tres películas que tiene pendientes de estreno, 'Hora y veinte', que además supone el debut del cantante Álex Ubago como actor.

Arropada por su marido Aldo Comas -que no dudó en responder al ataque de Tejero a su mujer tachándole en redes de "bully" y "matoncete", advirtiéndole que como siguese hablando mal de ella tendrían un problema-, la actriz ha enterrado el hacha de guerra con su excompañero en 'La que se avecina' con unas sorprendentes palabras con las que ha dejado claro que no le han importado en absoluto sus críticas y no ha dudado en tenderle la mano para sellar la paz con un reencuentro.

PUBLICIDAD

"Yo no tengo ningún problema con Fernando, yo estoy en paz con él cariño" ha asegurado, apuntando que no tendría en tomarse "una birra o un vino" con él antes que un café "porque es más divertido".

"Fernando es un actor maravilloso. Es un gran actor cómico y dramático, Fernando, ¿eh? Porque la gente lo conoce más por la comedia, pero es muy buen actor dramático" ha expresado, zanjando las especulaciones de mala relación entre ambos: "Hombre, ha sido mi padre ocho años" (haciendo referencia a sus personajes en 'La que se avecina'. "¿Qué se acabe el qué? Pero si no hay polémica, sois vosotros, sois vosotros" ha zanjado con una sonrisa, señalando a la prensa de haber fomentado una guerra que ella niega rotundamente.

PUBLICIDAD