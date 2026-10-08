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Cuba acusa a EEUU de "intimidar con amenazas" a países y empresas que exportan o trasladan combustible a la isla

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Las autoridades de Cuba han acusado a Estados Unidos de "intimidar con amenazas" a otros países y empresas en caso de que exporten o trasladen combustible a la isla, después de que Washington anunciara la confiscación de más de dos millones de litros de biodiésel destinado a La Habana.

"Es importante precisar qué es legal y qué no lo es. La importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba desde cualquier país es legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional", ha dicho el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.

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Así, ha subrayado a través de un mensaje publicado en redes sociales que "disponer, almacenar, distribuir y comercializar ese combustible dentro del territorio cubano también es legal, como lo es transportarlo en aguas internacionales".

"Lo que resulta ilegal es intimidar a Estados soberanos con amenazas de represalias del Gobierno de Estados Unidos si exportan combustible a Cuba o a empresas exportadoras o transportistas de cualquier país por participar en operaciones comerciales de esa naturaleza", ha recalcado.

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En esta línea, ha hecho hincapié en que "es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje". "Es ilegal, inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos", ha zanjado.

El mensaje de Fernández de Cossío ha llegado horas después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), anunciara la incautación en Miami y Houston de 90 cargamentos de biodiésel que "eran parte de un intento de exportar combustible ilegalmente a Cuba, infringiendo las leyes federales de exportación".

Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

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