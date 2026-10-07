Tribunal ratifica archivo de denuncia de minera Las Bambas contra 19 manifestantes en Perú

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Lima, 6 oct (EFE).- Un tribunal en Perú archivó definitivamente la denuncia de la empresa minera Las Bambas contra 19 integrantes de una comunidad campesina que fueron investigados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad pública y otros tras protestar contra la compañía en 2015.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), que ha acompañado legalmente a los campesinos, informó este martes que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la región andina de Apurímac confirmó el sobreseimiento a favor de los 19 comuneros y precisó los límites de la intervención de la empresa minera dentro del proceso penal.

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El proceso se originó a raíz de las movilizaciones de septiembre de 2015, cuando comunidades y organizaciones de la provincia de Cotabambas y Grau, ubicadas en Cusco, expresaron su oposición a decisiones vinculadas al proyecto minero Las Bambas, por el cambio en el estudio de impacto ambiental para permitir el paso diario de unos 170 camiones de gran tonelaje cargados con el mineral por territorios de las comunidades andinas, lo que afectaría tanto su salud como el medioambiente.

Tras las protestas, la empresa minera formuló "falsas denuncias" en contra de los manifestantes.

Después de años de investigación y proceso penal, la Fiscalía formuló una acusación en junio de 2019, pero en febrero de 2020 el Juzgado Unipersonal de Cotabambas- Tambobamba absolvió a todos los procesados de todos los delitos.

Mediante una resolución emitida el 1 de octubre, la sala declaró infundado el recurso de apelación presentado por la propietaria de la mina, la empresa china MMG, contra la resolución que dispuso el archivo de la investigación por la comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de producción de peligro común con medios catastróficos y contra el patrimonio.

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Sin embargo, en julio de 2021, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac anuló la sentencia y los comuneros fueron perjudicados "por un error fiscal" que supuso una demora de más de once años, lo que ha tenido graves consecuencias personales, de salud y económicas para los involucrados.

"La reciente decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac, confirmó el sobreseimiento respecto de la responsabilidad penal por ambos delitos y estableció que Las Bambas, en su calidad de actor civil, no se encontraba legitimada para cuestionar dicha decisión", indicó la Cnddhh.

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La mina Las Bambas es considerada una de las mayores explotaciones de cobre en Perú y la más grande de una empresa china en América Latina, pero ha recibido quejas por su aparente impacto negativo en el respeto de los derechos humanos de los pobladores. EFE