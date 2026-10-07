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Pakistán mata a 18 supuestos terroristas en nuevas operaciones cerca de la frontera con Afganistán

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Las fuerzas de seguridad han matado a otros 18 supuestos terroristas en nuevas operaciones llevadas a cabo en puntos situados cerca de la frontera con Afganistán, en el marco de la intensificación de las ofensivas en las provincias de Jáiber Pastunjua (norte) y Baluchistán (oeste).

Fuentes de seguridad citadas por la emisora pública paquistaní Radio Pakistan han señalado que un total de trece presuntos integrantes de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, han muerto en una operación en Waziristán Norte, situada en Jáiber Pastunjua.

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A ellos se suman cinco supuestos miembros de grupos separatistas baluches en la localidad de Mastung, en Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad han incautado además armamento pesado y munición, sin que por ahora haya información sobre posibles bajas entre las fuerzas gubernamentales.

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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