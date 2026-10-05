Francisco Rivera responde tajante a los rumores de boda de su hija Tana y Roca Rey

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A principios de abril salía a la luz la incipiente historia de amor que desde varias semanas antes estaban viviendo Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey y, lejos de esconderse, la pareja ha viviendo con naturalidad desde el primer momento la expectación mediática que despierta su relación, que en estos meses no ha dejado de consolidarse. Inseparables, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en la mayor fan y en el gran apoyo del torero peruano en sus compromisos taurinos, y cada vez es más habitual verles presumiendo de su felicidad a pesar de la discreción con la que quieren vivir su noviazgo.

Una relación tan consolidada que no han tardado en surgir las informaciones que apuntan a que la pareja podría darse el 'sí quiero' en 2027 en la que sin duda sería una de las bodas más esperadas del año y en la que, además de la familia de Tana -tanto los Alba como los Rivera Ordóñez-, y los rostros más importantes del mundo del toro, se darían cita algunos amigos de la pareja como Victoria Federica, Tomás Páramo y María García de Jaime, o Pablo Castellano y María Pombo.

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Sin embargo, después de que su entorno negase a la revista ¡Hola! su compromiso matrimonial asegurando que es algo "surrealista, absurdo e increíble" por el poco tiempo que llevan juntos -aunque no lo descartan en un futuro si su noviazgo continúa con un paso tan firme como hasta ahora-, ahora ha sido el propio Fran Rivera el que ha querido zanjar tan rotundo como tajante las especulaciones sobre la boda de su hija con Roca Rey dejando claro que la noticia no tiene "ninguna" credibilidad.