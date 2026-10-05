Trump, abierto a establecer una base militar estadounidense tanto en Lituania como en Polonia

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes que "estudiará" la posibilidad de establecer una base militar en Lituania, una semana después de que el primer ministro del país báltico, Mindaugas Sinkevicius, mostrase su disposición a facilitar el despliegue norteamericano en su territorio, mientras pende el posible establecimiento de otra base en Polonia, algo que también "podría suceder".

"Sin duda, lo estudiaremos", ha indicado Trump en las inmediaciones de la Casa Blanca al ser preguntado antes de partir a un mítin en Nebraska --en el marco de las elecciones de medio mandato-- acerca de la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en Lituania, a cuyas autoridades se ha referido como "amigos" suyos y "gente estupenda".

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El jefe del Ejecutivo estadounidense ha respondido así a lo planteado la pasada semana por el primer ministro lituano, quien en una entrevista con la agencia Bloomberg aseguró que su Gobierno "definitivamente aceptaría" una base estadounidense, para la que garantizaría "las mejores condiciones posibles".

Sin embargo, no se trata del único país europeo y perteneciente a la OTAN que podría acoger un nuevo despliegue del Pentágono, dado que Polonia ya lo propuso a inicios de junio y el propio Trump aseguró a mediados de septiembre que las partes habían logrado "importantes avances" en este sentido.

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Ahora, el líder republicano parece mantener las dos vías abiertas sin decantarse firmemente por ninguna: "Podría suceder", ha declarado sobre la propuesta del Ejecutivo polaco, cuyos representantes, ha afirmado, "lo desean con todas sus fuerzas".

Con todo, no está claro cómo ha evolucionado la situación entre Washington y Varsovia desde que ésta última suspendiera a finales de septiembre la visita de su vice primer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tras recibir una "petición urgente" de Estados Unidos a fin de posponer el viaje. Hasta el momento, ninguna de las partes ha anunciado una nueva fecha para el encuentro.

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