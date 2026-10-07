Los líderes de la UE recuerdan a las víctimas del 7-O tres años después de los atentados de Hamás

Guardar

Los principales dirigentes de la Unión Europea han recordado este miércoles a las víctimas de los ataques terroristas perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, cuando se cumplen tres años de la masacre, y han reiterado su compromiso con una paz duradera en Oriente Próximo basada en la solución de dos Estados.

"La indescriptible barbarie y el terror del 7 de octubre nunca deben volver a ocurrir", ha señalado en un mensaje en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha recordado a las víctimas, a los jóvenes asesinados en el festival de música y "el largo calvario de los rehenes".

PUBLICIDAD

La conservadora alemana ha asegurado que la UE está preparada para contribuir a convertir el actual "frágil alto el fuego" en "una paz duradera, basada en una solución de dos Estados", al tiempo que ha recalcado que "nada justifica el terrorismo".

En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha rendido homenaje a los ciudadanos israelíes y extranjeros asesinados durante los ataques y ha recordado también a los heridos y a las personas que fueron tomadas como rehenes.

PUBLICIDAD

"Nunca olvidaremos. Nada puede justificar semejante terror y nunca debe volver a ocurrir", ha afirmado Costa, quien ha defendido que la UE "siempre defenderá el derecho de Israel a existir en paz y seguridad" y ha insistido en que la solución de dos Estados sigue siendo "la única vía viable hacia una paz justa y duradera en Oriente Próximo".

HAMÁS DEBE DESARMARSE

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado los ataques del 7 de octubre como un "acto bárbaro de terrorismo" y ha reclamado el desarme de Hamás como condición para avanzar en el plan de paz para la Franja de Gaza.

PUBLICIDAD

"Hamás causó un sufrimiento indescriptible al pueblo israelí y dejó devastación a su paso. Hamás debe desarmarse para que el Plan de Paz para Gaza pueda avanzar", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en otro mensaje en redes, donde también ha reclamado rechazar "firmemente cualquier forma de antisemitismo" en Europa y garantizar que las comunidades judías puedan vivir "abiertamente, con seguridad y sin miedo".

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha recordado a las 1.195 personas asesinadas y a las 251 tomadas como rehenes durante los ataques, incluidos niños y ancianos, y ha advertido de que "las heridas siguen abiertas para muchos" tres años después.

PUBLICIDAD

Metsola ha asegurado que la Eurocámara recuerda a las víctimas de aquel "día de horror" y ha renovado el compromiso de la institución para "acabar con el terrorismo", encontrar "un camino hacia la paz" y redoblar los esfuerzos para erradicar el antisemitismo.