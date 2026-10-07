Fallece Freddie Jackson, la voz aterciopelada del "R&B" autor de "Rock Me Tonight"

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Redacción Internacional, 7 oct (EFE).- El cantante Freddie Jackson, autor de exitosas baladas como "Rock Me Tonight (For Old Times Sake)" o "You Are My Lady" ha fallecido a los 69 años, según anunció la familia del artista en su perfil de Instagram.

"Freddie fue más que una voz legendaria. Era un alma bondadosa y generosa que amaba a sus seguidores, a su familia, a sus amigos y a su música con todo su ser. Durante décadas nos regaló las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados. Ese legado perdurará para siempre", se lee en el mensaje en la red social.

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El cantante de baladas conocido por su voz aterciopelada lideró las listas de "R&B" en la segunda mitad de la década de 1980.

"A todos los que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subía al escenario: gracias. Para él, ustedes eran familia, y siempre llevó consigo el amor de todos ustedes", agrega el mensaje sobre su fallecimiento ocurrido el pasado día 5 en el que no se especifica la causa de la muerte.

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En 2024, reveló que padecía una enfermedad renal y comentó que estaba colaborando con la National Kidney Foundation de Estados Unidos para concienciar sobre esta afección, según The New York Times.

La cálida voz de tenor del cantante de Harlem era un instrumento hecho a medida para la era del R&B conocida como "Quiet Storm" (tormenta silenciosa), cuando una voz solista y sedosa, un saxofón de tono ahumado y el brillo de un piano electrónico flotaban suavemente por las ondas radiofónicas nocturnas de las grandes ciudades, subraya el diario neoyorquino.

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"Rock Me Tonight", el álbum debut en solitario de Jackson, salió a la venta en 1985 y permaneció 14 semanas en lo más alto de la lista de álbumes de "R&B" de Billboard.

Dos sencillos del álbum —el tema homónimo y "You Are My Lady"— alcanzaron el número uno en la lista de sencillos, mientras que otros dos —"He’ll Never Love You Like I Do" y "Love Is Just a Touch Away"— llegaron al "Top 10". En 1986 recibió dos nominaciones al Grammy: a mejor artista nuevo y a mejor interpretación vocal masculina de 'R&B'.

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Su segundo álbum, "Just Like the First Time" (1986), pasó 26 semanas en lo más alto de la lista de álbumes de 'R&B' de Billboard e incluyó tres sencillos que alcanzaron el número uno: "Tasty Love", "Have You Ever Loved Somebody" y "Jam Tonight", agrega The Times. EFE