Mueren tres palestinos, incluido un trabajador de Protección Civil, por ataques de Israel contra Gaza

Guardar

Al menos tres palestinos, entre ellos un miembro de los equipos de Protección Civil de la Franja de Gaza, han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques del Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el trabajador de Protección Civil, identificado como Mohamed Tamus, ha sido alcanzado cuando se dirigía a evacuar a un grupo de heridos en los alrededores del Hospital Kamal Aduan, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

PUBLICIDAD

La Protección Civil de Gaza ha lamentado "el martirio" de Tamus y ha recalcado que el palestino "se presentó voluntario para trabajar con equipos de Protección Civil para entregar ayuda humanitaria al pueblo desde el inicio de la guerra de extreminio, negándose a abandonar su puesto hasta que ha caído mártir".

Asimismo, un segundo palestino ha muerto a causa de un bombardeo contra Qizan Rashuán, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur), mientras que una tercera víctima mortal ha sido trasladada a un hospital del enclave, sin que por ahora haya detalles sobre el lugar del ataque.

PUBLICIDAD

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el martes a 1.460 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.200 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.