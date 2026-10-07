Alba Carrillo, nuevas declaraciones tras la demanda de Feliciano López: "Estoy tranquila"

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Alba Carrillo se ha enterado por la prensa del inesperado movimiento que ha hecho su exmarido Feliciano López para que no pueda volver a manifestarse sobre él públicamente. Tal y como adelantaba 'Y ahora Sonsoles' la semana pasada, el extenista presentó antes de verano una demanda contra la modelo por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad y ya ha sido admitida a trámite, por lo que todo apunta a que próximamente se verán las caras en los tribunales 10 años después de su polémica separación.

Un paso al frente del exdeportista para proteger a su actual mujer, Sandra Gago, y a sus dos hijos, Darío y Marco, que no ha influido en absoluto en la rutina de Alba. Y, a pesar de que la noticia le pillaba en pleno proceso gripal, viajaba a Andorra con su hijo Lucas -fruto de su relación con Fonsi Nieto- para presentar una gala benéfica de Unicef, aparcando por unos días su reaparición y su reaparición a las medidas legales de Feliciano.

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Ha sido este lunes cuando la modelo ha vuelto al programa 'El Sótano' en TenTV y, como ha expresado, "no voy a manifestar nada por recomendación legal. A mí no me ha llegado nada, pero cuando llegue, si es que llega, se contestará. Pero los temas judiciales se respetan, la ley se respeta. Si se eligen llevar las cosas por un terreno judicial, no se pueden filtrar a los periodistas".

Además, y aunque en estos momentos prefiere apostar por la cautela hasta tener acceso a la demanda, no ha dudado en lanzar un durísimo dardo a su exmarido dejando claro que seguirá luchando por la libertad de expresión como siempre ha hecho: "Yo no hablé mal de ti, hablé de lo que me hiciste. Si eso te hace quedar mal, ese ya no es mi problema", ha sentenciado.

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Como ha confesado ante las cámaras de Europa Press, "estoy tranquila, trabajando y tranquila" mientras espera a que le llegue la demanda, sobre la que no quiere decir nada porque, como ha asegurado a la reportera tras coincidir con Feliciano en que ella también está bien y tampoco va a hablar de este asunto, "sabes tú más que yo".