China apunta a "intercambios estrechos" con Rusia sobre el posible brote de peste en Irkutsk

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El Gobierno de China ha apuntado a la existencia de "intercambios estrechos" con Rusia sobre el caso de la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por posible peste pulmonar en Irkutsk, después de que las autoridades notificaran a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han detectado "patógenos de alto riesgo" en los contactos de la fallecida.

"China y Rusia mantienen intercambios estrechos y cooperación sobre la prevención y control de enfermedades infecciosas, incluida la peste", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en una breve respuesta a preguntas sobre el tema durante su rueda de prensa diaria.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reseñado en las últimas horas que Rusia ha comunicado al organismo que "no se ha registrado ningún caso de peste recientemente en la región de Irkutsk", en el marco de las investigaciones sobre el caso.

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en la localidad de Shelejov.

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