Japón investiga a las principales cerveceras por formar un cártel para subir los precios

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Tokio, 7 oct (EFE).- Las autoridades japonesas iniciaron este miércoles una investigación contra cuatro importantes fabricantes nacionales de cerveza por la presunta creación de un cártel para coordinar la subida del precio de sus productos, recogen medios locales.

El organismo antimonopolio de Japón, la Comisión de Comercio Justo, está investigando a Asahi, Kirin, Sapporo y Suntory ante la sospecha de que las firmas infringieron la Ley Antimonopolio del país, según fuentes consultadas por la cadena pública de televisión NHK.

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Los ajustes de los precios se habrían realizado de manera informal tras encuentros como parte de las actividades de su asociación sectorial, en los que altos cargos de estas empresas habrían abordado cómo coordinar el momento y magnitud de los aumentos.

La comisión registró simultáneamente las sedes de estas cuatro empresas, que se encuentran en la capital, Tokio, y planea proseguir con las pesquisas para esclarecer el alcance total, con miras a presentar cargos penales ante la Fiscalía, añadió la fuente.

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Las autoridades creen que el cártel formado por las cuatro compañías, que controlan más del 90 % de la cuota de mercado de la cerveza, influyó en los precios nacionales de esta bebida y otras.

Según datos de la Agencia Tributaria, las ventas nacionales de cerveza ascendieron a aproximadamente 1,6 billones de yenes (10.000 millones de dólares) en 2024.

En caso de confirmar la existencia de un cártel, las multas podrían ser cuantiosas, dada la dimensión del mercado, añadió la agencia de noticias Jiji, que informó de que las firmas afirmaron que "cooperarán plenamente con la investigación". EFE