El popular cantautor argentino Piero fallece a los 81 años en Buenos Aires

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Buenos Aires, 7 oct (EFE).-El cantautor argentino Piero, una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, informaron amigos y familiares del reconocido artista, quien vivió en España.

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", señalaron su familia y amigos en un comunicado publicado en redes sociales. EFE

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(foto)