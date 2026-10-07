El alcalde de un feudo socialdemócrata y laico turco se pasa al AKP islamista de Erdogan

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Ankara, 7 oct (EFE).- Cemil Tugay, hasta ahora alcalde de Esmirna con el socialdemócrata CHP, ha recibido este miércoles de manos del presidente Recep Tayyip Erdogan el carné de miembro de su partido, el islamista AKP, una formación que nunca ha ganado las elecciones en esta ciudad de tradición liberal y laica.

La operación de transfugismo tiene lugar cuando el alcalde socialdemócrata de Cesme, un distrito de Esmirna, acaba de ser detenido por una acusación de corrupción, dentro de la serie de investigaciones contra alcaldes opositores que el CHP califica de persecución judicial.

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Tugay fue elegido alcalde, con el 49 % de los votos, en las elecciones locales de 2024, en las que el CHP se convirtió en el partido más votado a nivel nacional y que supusieron la primera derrota en las urnas del AKP de Erdogan desde que llegó al poder en 2002.

Desde entonces, la Justicia ha lanzado una serie de investigaciones que han supuesto la detención de más de 40 alcaldes del CHP, entre ellos el de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia de Turquía a Erdogan en las elecciones previstas para 2028.

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Tugay abandonó el CHP el pasado junio, pero negó tajantemente que fuera a unirse al islamista AKP, y había llegado a decir que si lo hacía su propia madre lo repudiaría y su esposa se divorciaría de él.

El cambio de chaqueta ha provocado protestas y manifestaciones contra Tungay, que seguirá siendo alcalde de Esmirna, una ciudad considerada un feudo del liberalismo laico en Turquía.

Tugay se ha limitado a explicar que su único deseo es seguir sirviendo a la ciudad.

Un total de 36 alcaldes del CHP se han pasado al AKP desde las elecciones, y el partido socialdemócrata denuncia que hay amenazas y presiones del Gobierno de Erdogan para que cambien de partido si quieren evitar ser acusados de corrupción y encarcelados.

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Según la emisora CNNTürk, un total de 108 regidores que fueron elegidos en 2024 han abandonado sus partidos para unirse al AKP.

El histórico partido socialdemócrata, creado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk, ha sufrido una crisis interna al destituir la Justicia a su cúpula directiva, y ha creado una nueva formación, el Yeni Parti, que es ahora la líder de la oposición.

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Su líder, Ozgür Ozel, ha acusado a Erdogan de robar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y le ha desafiado a que convoque elecciones municipales en las ciudades donde hay acusaciones de corrupción contra alcaldes socialdemócratas. EFE