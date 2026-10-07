EEUU y Grecia estrechan sus lazos en materia de defensa y energía ante la "inestabilidad" en la región

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles que ha firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno griego, al que ha calificado como un "aliado firme y ejemplar de la OTAN", para reforzar los lazos en materia de defensa y poner en marcha un nuevo sistema de intercambio de información sobre terrorismo entre sus diferentes organismos especializados.

Durante una visita oficial a Grecia en el marco de su gira europea, Rubio ha alertado de que el país está "especialmente expuesto a las amenazas que plantean la migración masiva y la trata de personas" y ha hecho hincapié en que el memorando responde a "los esfuerzos para combatir las amenazas comunes".

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"Como parte de nuestros esfuerzos para combatir estas amenazas comunes a nuestras naciones, nos enorgullece anunciar un nuevo memorando de entendimiento que establece un programa de seguridad conjunto para reforzar el intercambio de información antiterrorista entre nuestros respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley", ha expresado Rubio durante una rueda de prensa tras reunirse con el ministro de Exteriores griego, George Gerapetritis.

En materia de defensa, las partes ya habían acordado la compra de armamento estadounidense --incluidos misiles y sistemas de autoprotección-- para aviones F-35 y cazas F-16 Viper modernizados. Asimismo, prevén alcanzar acuerdos sobre el apoyo continuo a sistemas militares, tales como los helicópteros Black Hawk y MH-60R.

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Además, ha aplaudido que Grecia haya decidido aumentar su gasto en defensa y ha detallado que el país va "camino de cumplir su compromiso" de destinar este año el 5% de su producto interior bruto a la defensa. "Lo que no queremos ver, bajo ninguna circunstancia, es que la cuna de Occidente se vea amenazada por malas decisiones, por la inacción y por no afrontar los desafíos", ha apostillado.

"MIEMBRO INDISPENSABLE" DE LA OTAN

Rubio ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de Grecia como "miembro indispensable" de la OTAN "en tiempos de incertidumbre geopolítica" y ha destacado las "fuertes relaciones" entre las partes, las cuales son "indispensables ante los desafíos globales", especialmente "la situación en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz", que se han convertido en escenario de un conflicto en la región de Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Así, ha hecho hincapié en la relevancia de Grecia como miembro de la OTAN y ha declarado que se trata de "un pilar de estabilidad en la región y un pilar para la presencia de Estados Unidos en la zona", según informaciones del diario 'Kathimerini'.

"Al observar un mundo que se enfrenta a estos acontecimientos desestabilizadores, uno reconoce la importancia que tiene para Estados Unidos esta alianza con Grecia", ha afirmado. "Es una fuente de estabilidad en un mundo inestable", ha añadido.

El ministro griego, por su parte, ha afirmado que "la asociación entre las partes es ahora más fuerte que nunca y ha alcanzado niveles sin precedentes", al tiempo que ha reivindicado "la cooperación de defensa", al tiempo que ha señalado que Atenas "respeta el Derecho Internacional", en una clara alusión a las tensiones con Turquía.

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"En un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, el diálogo estratégico entre Grecia y Estados Unidos refleja el altísimo nivel de nuestras relaciones, así como nuestro compromiso compartido de profundizarlas aún más, fortalecer el vínculo transatlántico y promover la estabilidad regional", ha resuelto.

Gerapetritis ha descrito el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mutua como el principal marco bilateral que rige los vínculos en materia de seguridad entre Grecia y Estados Unidos y ha especificado que "la modernización de los F-16 griegos a la configuración Viper y la adquisición prevista de aviones de combate F-35 de quinta generación reforzarían las capacidades de defensa de Grecia y la cooperación bilateral en este ámbito".

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En relación con las cuestiones energéticas, ha afirmado que la cooperación energética ha alcanzado un "nivel sin precedentes" y ha defendido el papel de Grecia en el Corredor Vertical, al que describió como la "columna vertebral" para el transporte de gas natural licuado estadounidense hacia Europa Central y Oriental.

Asimismo, señaló la creciente presencia de empresas energéticas estadounidenses en Grecia, particularmente en la exploración y el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en alta mar, indicando que ello refleja "la creciente confianza de los inversores estadounidenses en la economía griega".

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El ministro ha abordado, a su vez, la cuestión de Chipre, una isla a la que se ha referido como "parte esencial de la arquitectura de seguridad regional", por lo que ha recalcado la necesidad de una "reunificación sobre la base del Derecho Internacional".

PROTESTAS POR LA VISITA DE RUBIO

La visita se da en el marco del sexto Diálogo Estratégico entre Estados Unidos y Grecia y se centra en cuestiones regionales, vínculos bilaterales, acontecimientos internacionales, seguridad y aplicación de la ley, energía, transporte marítimo, tecnología, comercio, inversión y defensa.

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Este diálogo fue puesto en marcha en diciembre de 2018 tras años de conversaciones destinadas a establecer un marco para consultas periódicas sobre las relaciones bilaterales. La ronda anterior tuvo lugar en Washington en febrero de 2024, durante la presidencia del ahora expresidente estadounidense Joe Biden.

Sin embargo, la presencia de Rubio ha provocado protestas en las calles de la capital, donde asociaciones de estudiantes, sindicatos y miembros de partidos políticos marcharon el martes a partir de las 20.00 horas (hora local) hacia la Embajada de Estados Unidos. La situación ha llevado a la Policía a aumentar el despliegue de seguridad.

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A pesar de que las autoridades anunciaron el lunes una prohibición de 24 horas de cualquier asociación y protesta en el centro de Atenas debido a la visita de Rubio, los sindicatos convocaron movilizaciones, que habrían sido secundadas por unas 2.000 personas. Los asistentes acudieron con banderas de Palestina y Cuba y rechazan una mayor colaboración militar entre las partes.