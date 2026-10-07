El Gobierno reconocido del Yemen condena ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Aden

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Saná, 7 oct (EFE).- Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Derechos Humanos del gobierno internacionalmente reconocido del Yemen condenaron este miércoles un ataque con misiles y drones de los hutíes contra el Aeropuerto Internacional de Aden, por haber puesto en peligro a los pasajeros civiles y a las tripulaciones y suponer una amenaza más amplia para la aviación regional e internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores yemení señaló en un comunicado que el ataque se llevó a cabo con dos misiles balísticos y drones cargados de explosivos justo cuando un vuelo civil se acercaba al aeropuerto, con otras aeronaves, pasajeros y personal dentro de las instalaciones.

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Calificó el incidente de violación del derecho internacional humanitario y de las normas de protección de la aviación civil, e instó al Consejo de Seguridad de la ONU, a la comunidad internacional y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a condenar el ataque y perseguir a los responsables.

El Ministerio de Derechos Humanos señaló que uno de los misiles cayó cerca de la pista minutos antes de que aterrizara el vuelo 603 de Yemenia Airways, procedente de El Cairo, y puso en peligro a los pasajeros que esperaban un vuelo a Yeda, así como a los trabajadores del aeropuerto y las tripulaciones.

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Asimismo, afirmó que el ataque violaba las protecciones para los civiles y las infraestructuras civiles y amenazaba una instalación clave utilizada para viajar, recibir tratamiento médico y regresar a casa.

Ambos ministerios relacionaron el ataque del miércoles con un ataque anterior de los hutíes contra el aeropuerto de Aden el 30 de diciembre de 2020, cuando un Gobierno yemení recién formado fue blanco de un ataque a su llegada al aeropuerto.

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Por su parte, los hutíes reivindicaron el ataque, pero afirmaron que estuvo dirigido contra una instalación militar y no contra el propio aeropuerto, contradiciendo así la versión del Gobierno yemení.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo en una publicación de X que el grupo insurgente había atacado con misiles balísticos suministros militares saudíes que llegaban al campamento de Badr, cerca del aeropuerto, y afirmó que el ataque causó la muerte y heridas a varios oficiales saudíes.

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También advirtió contra lo que describió como el uso del aeropuerto civil de Aden con fines militares: "Advertimos al enemigo que no utilice el aeropuerto civil de Aden para ningún fin militar", declaró.

Estos ataques llegan en el contexto de la reactivación de los frentes y la guerra abierta entre los hutíes y el gobierno del Yemen reconocido internacionalmente apoyado por Arabia Saudí, que se ha recrudecido en las últimas semanas tras el alto el fuego mediado por Naciones Unidas que se estableció en 2022.

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Este recrudecimiento comenzó precisamente después de que Arabia Saudí bombardeara en julio el aeropuerto de Saná, principal ruta de los hutíes con el mundo exterior, para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Una ofensiva hutí en septiembre tomó gran parte de la estratégica costa yemení sobre el mar Rojo, incluido los accesos al estrecho de Bab al Mandeb, mientras que el pasado domingo, el gobierno yemení inició una gran contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen" para recuperar el terreno perdido y expulsar en último término a los rebeldes de Saná. EFE

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