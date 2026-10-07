VÍDEO: Henri Kagan y Kenso Soai, Premio Nobel de Química 2026 por sus "espectaculares" reacciones químicas

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La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2026, dotado con 1 millón de euros, a Henri B. Kagan y a Kenso Soai por "el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica".

Henri B. Kagan, nacido en 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia, tiene un Doctorado en 1960 por el Collège de France y es profesor Emérito de la entonces Université Paris-Sud, Francia.

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Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas, permitiendo crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se creía posible. Su descubrimiento ha sido revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Por su parte, Kenso Soai, nacido en 1950 en Hiroshima, Japón, tiene un Doctorado en 1979 por la Universidad de Tokio y es profesor Emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

Kenso Soai diseñó la primera reacción química en la que solo se formó una de las posibles imágenes especulares. Aparte de la vida misma, nadie había logrado tal hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares jamás realizados.

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Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares la una de la otra. Sin embargo, los organismos vivos solo contienen una de estas imágenes especulares. El origen de esta asimetría química fue durante mucho tiempo un misterio para los químicos, hasta que Henri B. Kagan y Kenso Soai descubrieron la solución a este enigma.

La química de la vida es lo que los químicos denominan homoquiral, término derivado de las palabras griegas que significan "igual" y "mano". Al igual que las manos, todos los aminoácidos existen como dos variantes simétricas, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células. La otra rara vez se encuentra en la naturaleza.

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Durante mucho tiempo, los químicos se preguntaron cómo podía surgir la homochiralidad. Al experimentar con reacciones químicas que podían formar dos moléculas simétricas, siempre obtenían proporciones iguales de ambas en sus tubos de ensayo. Sin embargo, se esforzaban por producir solo una de estas imágenes especulares, ya que en el desarrollo de moléculas que interactuarán con seres vivos -como en los fármacos- solo una imagen especular tendrá el efecto deseado.

El Premio Nobel de Química 2026 reconoce los descubrimientos que han permitido a los químicos impulsar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad.

"Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico de más de un siglo de antigüedad: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares", ha afirmado el presidente del Comité Nobel de Química, Heiner Linke.

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Kagan dio el primer paso decisivo en 1986, cuando descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas. Esto le permitió crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se creía posible hasta entonces.

Kenso Soai dio el siguiente paso. En 1995, una publicación clave describió cómo diseñó la primera reacción química con potencial para ser homoquiral. En 2003, finalmente lo logró. Presentó una reacción en la que solo se formó una de las dos imágenes especulares posibles. Aparte de la vida misma, nadie había alcanzado tal hazaña con anterioridad.

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Gracias a Henri Kagan y Kenso Soai, ahora se sabe cómo puede surgir la homoquiralidad. Sus descubrimientos han sido decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos.

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