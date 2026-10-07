Las autoridades de Gaza cifran en 74.250 los muertos en tres años de ofensiva de Israel tras el 7-O

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en 74.250 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, de los que se cumplen tres años, una cifra que incluye a cerca de 1.470 fallecidos por ataques israelíes pese al acuerdo de alto el fuego pactado en octubre de 2025.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la ofensiva israelí deja hasta la fecha 74.250 muertos y 175.278 heridos, entre ellos 1.467 muertos y 5.161 desde el citado alto el fuego, que entró en vigor al hilo de la aceptación por parte de Israel y Hamás de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave.

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Así, ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro muertos y once heridos por ataques israelíes, al tiempo que ha afirmado que desde el alto el fuego se han recuperado además 836 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas de Israel, actualmente presentes en la llamada 'línea amarilla', que cubre más de la mitad de la Franja de Gaza.

La cartera ha rechazado además las acusaciones de Israel sobre el supuesto uso de hospitales y centros de salud como centros de operaciones militares de los grupos armados palestinos y ha recalcado que son "débiles pretextos" para "crear justificaciones falsas destinadas a encubrir a la máquina de guerra israelí y allanar el camino para la continuada destrucción de lo que queda de la infraestructura sanitaria".

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"Estas afirmaciones engañosas, que se repiten de manera flagrante, llegan en un momento en que la agresión entra en su tercer año consecutivo de aniquilación médica sistemática y de ataques directos contra el sistema sanitario de la Franja de Gaza", ha dicho, antes de reseñar que esta situación "ha provocado la destrucción y la inhabilitación de la mayoría de los hospitales, así como la eliminación de capacidades sanitarias construidas a lo largo de décadas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "lo que hay en el interior de los hospitales y centros médicos no es más que heridos y enfermos que luchan con la muerte, así como personal médico y humanitario que trabaja con los mínimos recursos y capacidades, en unas condiciones excepcionalmente duras, para dar unos servicios médicos mínimos ante la grave escasez de medicinas".

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"La ocupación israelí no solo ha impuesto un asedio asfixiante, impedido la entrada de medicamentos y suministros médicos y obstaculizado el traslado de miles de heridos y enfermos para recibir tratamiento en el extranjero, sino que insiste en seguir atacando la atención sanitaria incluso en sus últimos refugios", ha denunciado a través de un comunicado.

De esta forma, ha incidido en que "las puertas de todos los hospitales y centros médicos están abiertos y seguirán abiertos a todas las organizaciones internacionales, instituciones de Naciones Unidas, organizaciones y agencias humanitarias, para que entren y vean de cerca la naturaleza del trabajo que se lleva a cabo en ellas y verifiquen la falsedad de estas acusaciones".

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El Ministerio de Sanidad gazatí ha reclamado además a la ONU y al resto de la comunidad internacional que "intervenga de forma urgente" para "detener inmediatamente la máquina de guerra israelí, dar protección efectiva y directa al personal y las instalaciones médicas, y detener una campaña sistemática de desinformación que legitima el derramamiento de sangre de heridos y trabajadores médicos en los centros que siguen operativos".