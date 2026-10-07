Agencias

Correos británicos anuncia planes para recortar 2.500 empleos en 2027

Guardar

Londres, 7 oct (EFE).- La empresa británica de servicios postales Royal Mail anunció este miércoles planes para recortar 2.500 puestos de trabajo en sus oficinas centrales y en las áreas de apoyo para finales de 2027, como parte de una reestructuración.

El personal postal de primera línea, como carteros y conductores de los vehículos, no se verá afectado por la medida, que supone más del 2 % de una plantilla total de 131.000 empleados.

PUBLICIDAD

Royal Mail agregó que la supresión de puestos, que se hará a través de salidas voluntarias, responde a la fuerte caída en el volumen de cartas a pesar del alza del servicio de entrega de paquetes.

La compañía señaló que está atravesando una "transformación significativa" mientras implementa una reforma del servicio y se adapta a un mercado en rápida evolución.

"Como parte de un programa de transformación, Royal Mail está simplificando los procesos y las funciones en toda la empresa y hoy ha anunciado propuestas para una revisión organizativa de las oficinas centrales y las funciones de apoyo", indica un comunicado.

PUBLICIDAD

El consejero delegado de Royal Mail, Alistair Cochrane, señaló que la empresa trabaja para reducir costes y simplificar procesos en todas las áreas del negocio en un mercado muy competitivo.

El directivo se comprometió a tratar este proceso de manera "justa y respetuosa", colaborando con los sindicatos, al tiempo que reconoció que los cambios no serán fáciles, pero que constituyen una parte importante de la construcción de un Royal Mail más "sólido, sencillo y preparada para el futuro". EFE

Últimas Noticias

Especialistas internacionales analizan en la UCO los vínculos entre Góngora y sor Juana Inés de la Cruz

Especialistas internacionales analizan en la UCO los vínculos entre Góngora y sor Juana Inés de la Cruz

La selección española apuntala su número uno en el ranking de la FIFA tras una exitosa ventana internacional

La selección española apuntala su número uno en el ranking de la FIFA tras una exitosa ventana internacional

El Teatro La Abadía 'cruza la calle' para llevar el teatro a Chamberí y crear comunidad desde la diversidad

El Teatro La Abadía 'cruza la calle' para llevar el teatro a Chamberí y crear comunidad desde la diversidad

El coronel jefe de la Guardia Civil asegura que la incidencia del narcotráfico en Murcia es "muy reducida"

El coronel jefe de la Guardia Civil asegura que la incidencia del narcotráfico en Murcia es "muy reducida"

Movistar Prosegur Alarmas entra en el top 10 mundial con 650.000 clientes y lanza una 'Cerradura Inteligente'

Movistar Prosegur Alarmas entra en el top 10 mundial con 650.000 clientes y lanza una 'Cerradura Inteligente'