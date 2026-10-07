Correos británicos anuncia planes para recortar 2.500 empleos en 2027

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Londres, 7 oct (EFE).- La empresa británica de servicios postales Royal Mail anunció este miércoles planes para recortar 2.500 puestos de trabajo en sus oficinas centrales y en las áreas de apoyo para finales de 2027, como parte de una reestructuración.

El personal postal de primera línea, como carteros y conductores de los vehículos, no se verá afectado por la medida, que supone más del 2 % de una plantilla total de 131.000 empleados.

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Royal Mail agregó que la supresión de puestos, que se hará a través de salidas voluntarias, responde a la fuerte caída en el volumen de cartas a pesar del alza del servicio de entrega de paquetes.

La compañía señaló que está atravesando una "transformación significativa" mientras implementa una reforma del servicio y se adapta a un mercado en rápida evolución.

"Como parte de un programa de transformación, Royal Mail está simplificando los procesos y las funciones en toda la empresa y hoy ha anunciado propuestas para una revisión organizativa de las oficinas centrales y las funciones de apoyo", indica un comunicado.

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El consejero delegado de Royal Mail, Alistair Cochrane, señaló que la empresa trabaja para reducir costes y simplificar procesos en todas las áreas del negocio en un mercado muy competitivo.

El directivo se comprometió a tratar este proceso de manera "justa y respetuosa", colaborando con los sindicatos, al tiempo que reconoció que los cambios no serán fáciles, pero que constituyen una parte importante de la construcción de un Royal Mail más "sólido, sencillo y preparada para el futuro". EFE

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