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Detienen en Villamuriel (Palencia) un prófugo vinculado a un atraco a mano armada en una farmacia de Magaz

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La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la segunda fase de la Operación Elgama, ha detenido en Villamuriel de Cerrato a un prófugo de la justicia y que está vinculado a un atraco a mano armada en una farmacia de Magaz.

La primera fase de esta operación se saldó con la detención y entrada en prisión del autor de la comisión de cuatro presuntos delitos de robo en el interior de viviendas en la provincia de Valladolid, además de recuperar la mayoría de los objetos sustraídos, y otro de robo con intimidación con arma de fuego que tuvo lugar en la farmacia de Magaz de Pisuerga.

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Sin cesar en las investigaciones, se ha conseguido recuperar el arma de fuego utilizada en dicho atraco, la cual había sido robada en Valladolid y días posteriores al robo entregada al detenido, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

En esta segunda fase de la operación se ha logrado también esclarecer múltiples ilícitos penales. Así, se han aprehendido 1.738 gramos de hachís, 55 de cocaína, una báscula de precisión junto a útiles destinados a la confección de dosis y 5.105 euros en billetes.

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Además, se ha procedido a la incautación de una navaja de siete muelles con una hoja de 18 centímetros catalogada como prohibida.

Además, sobre el detenido existían dos señalamientos judiciales de detención y personación en vigor procedentes de dos juzgados distintos, uno de ellos con orden de ingreso en prisión.

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