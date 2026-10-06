La portera Cata Coll se cae de la lista para la gira en Estados Unidos y la releva Eunate Astralaga

06/10/2026 La portera española del Barça Femení Cata Coll en una concentración con la selección española DEPORTES RFEF

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La guardameta del Barça Femení Cata Coll se ha caído este martes de la convocatoria de la selección española femenina de fútbol para el doble compromiso amistoso en Estados Unidos tras confirmarse su baja de última hora, siendo sustituida en la expedición por la portera del Athletic Club Eunate Astralaga antes de emprender el viaje a Washington.

Según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sin dar el motivo, la portera balear abandonará la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para reincorporarse a la disciplina de su club en las próximas horas, cediendo su puesto a una Astralaga que acumula un total de 22 internacionalidades en las categorías inferiores del combinado nacional y que completará la terna de porteras a disposición de Sonia Bermúdez.

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La variación en la lista se produce justo antes de que la delegación española viaje a tierras estadounidenses para afrontar dos exigentes test de preparación de cara a la defensa del título en el Mundial de Brasil del próximo año, teniendo su primer envite ante la selección de Estados Unidos este sábado 10 de octubre en el Audi Field de Washington (20.30 hora peninsular española).

Posteriormente, la vigente campeona del mundo se desplazará a Pensilvania para medirse de nuevo al cuadro estadounidense en la madrugada del martes al miércoles 14 de octubre en el Subaru Park de Chester, cerrando una gira que servirá al cuerpo técnico para medir el nivel competitivo ante uno de los rivales referentes del panorama internacional.

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Junto a la incorporación de Astralaga, la convocatoria formulada por la seleccionadora nacional incluye los regresos de la lateral Oihane Hernández y la extremo Ainhoa Marín, dentro de un bloque condicionado por las ausencias destacadas por motivos físicos o de descanso de Aitana Bonmatí, Vicky López y Mariona Caldentey, cuyos lugares en la citación fueron asumidos por Alba Redondo y la debutante Natalia Ramos.