Haití amplía hasta el 31 de octubre inscripción de candidatos y aplaza inicio de campaña

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Puerto Príncipe, 5 oct (EFE).- El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití amplió hasta el 31 de octubre el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones del próximo 13 de diciembre y pospuso el inicio de la campaña electoral programado para este lunes, en medio de la aguda crisis que vive el país caribeño.

El CEP informó en un comunicado que tomó estas decisiones luego de que el Consejo de Ministros aprobara unas modificaciones al Decreto Electoral del pasado 2 de junio y de hacer consultas "con los actores políticos" del país.

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Según el organismo, la prórroga hasta el 31 de octubre de la inscripción de candidaturas que debía cerrarse el próximo viernes 9, "tiene como objetivo, entre otros, permitir que los candidatos y las estructuras políticas interesadas dispongan del tiempo necesario para cumplir con los trámites previstos en el marco legal y reglamentario vigente".

En consecuencia, pospuso "el periodo inicialmente fijado para la campaña electoral" que tenía que haber comenzado este lunes.

"Las nuevas fechas de inicio y finalización de la campaña se comunicarán posteriormente como parte del calendario electoral, el cual será actualizado y finalizado en coordinación con las estructuras políticas debidamente habilitadas para participar en el proceso electoral", agregó la autoridad.

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El calendario electoral prevé para el 13 de diciembre la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, que debido a la crisis del país han sido aplazadas varias veces desde 2021 y que en este año debían haberse celebrado el 30 de agosto.

Además de las elecciones, los haitianos deben votar para ratificar varios cambios propuestos a la Constitución.

Sin embargo, ni en las calles de Puerto Príncipe ni en las grandes ciudades de provincia del país se observó este lunes actividad alguna de campaña electoral, como se esperaba al comenzar la fecha inicialmente establecida para el inicio de la actividad proselitista.

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Al menos diez políticos conocidos se han inscrito como aspirantes a la Presidencia, entre ellos el exprimer ministro Claude Joseph; el alcalde de Delmas, Wilson Jeudy; el expresidente interino Jocelerme Privert, y el activista Wilner Joseph, considerado el candidato del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

El último presidente de Haití elegido por voto popular fue Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe.

En medio de la inestabilidad política y la crisis que vive Haití, el Consejo Electoral Provisional y el Gobierno no logran ponerse de acuerdo sobre un decreto electoral definitivo y cada mes introducen enmiendas que desconciertan al electorado mientras el proceso sigue adelante con la expectativa de la población de que haya elecciones en diciembre.

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La convocatoria de las elecciones se produce en medio de una crisis que afecta a todos los ámbitos de Haití, donde más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año a consecuencia de la violencia de las bandas armadas.

Estos grupos, que son combatidos por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también son presuntos responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas, según la ONU.

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El pasado 29 de septiembre el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027. EFE

(foto)(video)