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Shanghái (China), 23 nov (EFE).- Las bolsas chinas anunciaron que reducirán del 100 % al 80 % el aval mínimo exigido para las operaciones con financiación de terceros ('margin financing'), medida con la que esperan incrementar en hasta unos 60.000 millones de dólares el crédito accesible para los inversores bursátiles.

En sendos comunicados publicados en sus páginas web, las bolsas de Shanghái y Shenzhen recordaron que la medida supone revertir la subida del 80 % al 100 % que acometieron para este tipo de operaciones el pasado mes de enero ante una coyuntura de euforia por el auge de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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"Recientemente, la actividad de las operaciones de 'margin financing' ha disminuido de forma notable, y el nivel general de apalancamiento (inversiones con dinero prestado) no es elevado", explica el documento, que agrega que el objetivo será "liberar capacidad de financiación y aumentar la liquidez del mercado, favoreciendo su estabilidad" desde el próximo 30 de noviembre.

El índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de Shanghái y Shenzhen, el CSI 300, acumula una bajada del 11,7 % en lo que va de año -pese a su reciente desplome, el S&P 500 neoyorquino sigue un 0,76 % arriba-, aunque esa caída se ensancha a un 22,4 % si se mide desde el pico que marcó a finales de junio.

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Según el diario oficial Global Times, la medida supondrá liberar unos 400.000 millones de yuanes (59.908 millones de dólares), de los que un cuarto procederían de nuevas operaciones y el resto, de la aplicación de los nuevos requisitos a contratos ya existentes.

Un experto citado por ese rotativo interpreta la medida como una señal de apoyo al mercado, pero advierte de que la liquidez adicional no garantizará por sí misma una recuperación sostenible.

Esta no fue la única medida que anunciaron este domingo los parqués de Shanghái y Shenzhen, ya que avanzaron nuevas reducciones de comisiones y la prórroga por dos años de exenciones por tasas de cotización o tarifas por transacciones con bonos.

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Asimismo, ambos parqués comunicaron que estudiarán modificaciones a los regímenes para creadores de mercado -intermediarios que facilitan las operaciones y aportan liquidez- en sus respectivas versiones del Nasdaq estadounidense, el STAR Market y el ChiNext.

Tras el furor de los meses anteriores, las bolsas chinas siguen ahora la tendencia negativa regional ante la preocupación de los inversores sobre el retorno del gasto en el desarrollo de la IA, supeditando nuevas rondas de inyección de capital al sector a que este demuestre objetivos viables en términos de rentabilidad. EFE

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