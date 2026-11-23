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Washington, 22 nov (EFE).- Jamal Murray rescató este domingo a los Denver Nuggets después de que los Chicago Bulls forzaran la prórroga, los Golden State Warriors lograron su primera victoria desde la lesión de Stephen Curry y unos irreconocibles Oklahoma City Thunder cayeron en Miami.

Jalen Smith robó un balón a Nikola Jokic a ocho segundos del final y Josh Giddey, totalmente abierto, encestó para forzar la prórroga con empate 131-131. Giddey anotó los siete últimos puntos de los Bulls en el último cuarto, incluido un parcial de 0-5 en los últimos 40 segundos.

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En la prórroga, Murray lideró con ocho puntos la victoria de los Nuggets por 145-151.

Murray terminó el partido con 45 puntos, mientras que Nikola Jokic firmó 37 puntos, 18 rebotes y 11 asistencias, su cuarto triple-doble de la temporada. Christian Braun sumó 21 puntos, Aaron Gordon 18 y Cameron Johnson 16. El banquillo de Denver solo aportó 14 puntos.

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Giddey, para los Bulls, también completó un triple-doble con 23 puntos, 14 rebotes y 22 asistencias; Buddy Hield aportó 33 puntos, Jalen Smith 26 y Matas Buzelis 21.

Los Nuggets (10-5) encadenan tres victorias consecutivas por primera ves esta temporada.

Los Warriors habían perdido los cinco partidos que habían jugado desde la lesión de Stephen Curry hasta que este domingo se impusieron en San Francisco a los Boston Celtics por 88-87, un marcador que parece de otra época.

Los dos equipos se quedaron por debajo del 40 % en tiros de campo (38,6 % los Celtics, 39,8 % los Warriors) y Jayson Tatum asumió las riendas de Boston en el tramo final, pero falló sus últimos tres lanzamientos.

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El primero fue un tiro libre con el que habría empatado el partido a 88; el segundo, un triple con 30 segundos por jugar, y el último, un lanzamiento desde la pintura prácticamente sobre la bocina.

Hugo González, que fue titular, robó un balón a 17 segundos del final que dio a los Celtics esa última posesión. El madrileño terminó el partido con 6 puntos y 2 rebotes.

Los Warriors se han quedado por debajo de los 100 puntos en sus últimos cinco partidos.

Los Thunder salieron en Miami con Micah Peavy, Kenrich Williams, Isaiah Hartenstein, Ajay Mitchell y Jared McCain de titulares. Las bajas de le acumulan a Mark Daigneault, que este domingo tampoco pudo contar con Shai Gilgeous-Alexander ni tampoco con Aday Mara.

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Los Heat jugaron sin Giannis Antetokounmpo, pero aún así ganaron su séptimo partido consecutivo, liderados por Bam Adebayo, que aprovechó la ausencia del griego para firmar su partido más completo de la temporada, con 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias.

Los Thunder (10-7) son octavos en el Oeste y han perdido cinco de sus últimos siete encuentros, mientras que los Heat (10-6) son sextos en el Este.

En los otros partidos de la jornada, los Dallas Mavericks ganaron por 114-116 a los Utah Jazz. Utah firmó un parcial de 0-16 en los últimos dos minutos para igualar el marcador a 114, pero Cooper Flagg, con dos tiros libres, acabó dando el triunfo a Dallas.

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Los New York Knicks derrotaron 113-106 a los Indiana Pacers con 30 puntos y 13 rebotes de Karl-Anthony Towns.

Los Atlanta Hawks se impusieron 107-97 a los Detroit Pistons tras un parcial de 33-12 en el último cuarto, que abrieron con otro parcial de 18-0. Nickeil Alexander-Walker lideró a los Hawks con 27 puntos.

Y en Washington, los Wizards superaron a los Orlando Magic 116-96 en un partido que dominaron de la primera a la última posesión. Kyshawn George y Anthony Davis, con 24 y 22 puntos, respectivamente, lideraron a Washington (7-11) en su tercer triunfo seguido.

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