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El tráfico aéreo con origen y destino en Bélgica quedará prácticamente paralizado durante este lunes como consecuencia de una jornada de huelga general convocada en todo el país en protesta contra las políticas de austeridad y reformas del Gobierno belga.

El gestor de navegación aérea belga Skeyes ha advertido de que no podrá garantizar el servicio regular entre las 7.00 y las 21.00 horas (hora local) debido al seguimiento del paro por parte de su plantilla, limitando las operaciones únicamente a vuelos esenciales de emergencia y seguridad, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Ante esta situación, las autoridades han recomendado a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

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Desde Skeyes han señalado que la adhesión de los controladores aéreos a la convocatoria ha resultado inesperada, ya que, aunque la protesta nacional había sido anunciada con antelación, los sindicatos no habían indicado que el colectivo fuera a sumarse y la empresa no recibió el primer preaviso hasta la mañana del sábado.

La compañía ha explicado que incluso la ausencia de un número reducido de controladores provoca graves alteraciones en el espacio aéreo debido a la imposibilidad de sustituirlos con poca antelación por su alta especialización, motivo por el cual ha reclamado una regulación legal clara sobre servicios mínimos y plazos obligatorios de preaviso en caso de huelga.

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Por su parte, tanto las aerolíneas como los gestores aeroportuarios han criticado el impacto que esta interrupción tendrá sobre los viajeros y las pérdidas económicas que acarreará para el sector.

La movilización, impulsada por los sindicatos bajo el argumento de que el Ejecutivo está imponiendo una carga excesiva sobre los trabajadores, los pensionistas y los colectivos más vulnerables, incluye también una manifestación multitudinaria en Bruselas y afectará de manera significativa al transporte público, además de provocar incidencias en centros educativos, oficinas gubernamentales y servicios de recogida de basuras.

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