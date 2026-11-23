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Seúl, 23 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, bajaba casi un 5 % a media sesión de este lunes, mientras siguen las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial, después de que Wall Street vivió el viernes su peor sesión desde abril del año pasado.

Poco más de tres horas después del inicio de operaciones, el indicador perdía un 4,78 %, o 232,84 puntos, hasta los 4.637,12 enteros. En la sesión previa, el Kospi cerró con una caída del 5,21 %.

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Alrededor de las 11:30 hora local (2:30 GMT) el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba un descenso del 2,76 %, o 17,83 puntos, hasta las 627,85 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana sucede después de que el índice tecnológico Nasdaq cerrara el viernes en EE.UU. con un declive del 5,28 %, arrastrado por ventas masivas de acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Anthropic, que debutó la semana pasada en Wall Street, y Nvidia.

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En la plaza surcoreana, los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK hynix, las dos firmas de mayor capitalización bursátil, registraban caídas cercanas al 6 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square tropezaba cerca del 4 % y la tecnológica Naver reportaba una considerable pérdida de casi el 10 %. Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, cedía alrededor del 3,5 %.

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En el sector del automóvil, las acciones de Hyundai Motor y su empresa hermana Kia también se depreciaban aproximadamente un 5 y 3 %, respectivamente.

En defensa, Hanwha Aerospace y Korea Aerospace Industries se dejaban casi un 5,5 %, cada una, mientras LIG Defense & Aerospace reportaba una caída de alrededor del 4 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean bajaban cerca del 3,5 y 5,5 %, respectivamente. EFE