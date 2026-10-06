"Hablamos de la vida de personas": los recortes en OMS afectan la atención en las guerras

Guardar

Isaac J. Martín

El Cairo, 6 oct (EFE).- "Es muy difícil. Los recortes de la financiación humanitaria están afectando realmente a la prestación de atención sanitaria en los países de la región afectados por conflictos" como el Yemen y Sudán, aseguró en una entrevista a EFE la directora regional de emergencias de la oficina de la OMS en el Mediterráneo Oriental, Annette Heinzelmann.

PUBLICIDAD

Estos recortes que sufren la oficina del Mediterráneo Oriental de la OMS -que cubre desde Marruecos hasta Afganistán- , así como otras oficinas se producen tras la retirada de Estados Unidos de la agencia de la ONU, y en una zona que concentra casi la mitad de todos los ataques contra la atención médica a nivel mundial y más del 80 % de las muertes vinculadas a las carencias sanitarias.

"Si hablamos ahora únicamente de la OMS, tenemos, por ejemplo, un plan de respuesta para la actual escalada de violencia en el Yemen. Necesitaríamos 9 millones de dólares y, hasta ahora, lamentablemente, solo hemos recibido unos 2 millones", aseveró la responsable en la sede de la oficina regional en El Cairo.

PUBLICIDAD

Las guerras del Yemen y Sudán

El Yemen está viviendo desde hace un mes una ofensiva a gran escala por parte de los rebeldes chiíes hutíes contra las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí, un conflicto que data de hace más de una década pero que estaba congelado desde 2022 tras una tregua auspiciada por la ONU.

PUBLICIDAD

Desde hace dos días, este conflicto ha escalado aún más con el anuncio de la ofensiva por parte del Gobierno yemení, bautizada como "Amanecer del Yemen", en contra de los insurgentes.

Heinzelmann exclamó que se está hablando de "la vida de las personas", donde "el derecho a la salud y el derecho a acceder a la atención sanitaria son muy importantes" y, por eso, es "importante contar con una financiación previsible en este tipo de situaciones".

PUBLICIDAD

Desde el pasado 6 de agosto, la OMS ha documentado la muerte de 959 personas, a lo que se añade un repunte del cólera.

La médica, con más de 20 años de experiencia en el sector humanitario, ve que lo específico de la situación actual en la región es el "enorme número de crisis que están en curso y de nuevas crisis que están surgiendo en contextos que ya se encuentran afectados por años de emergencias".

PUBLICIDAD

En Sudán, donde se sufre desde hace tres años una guerra que ha provocado la peor tragedia humanitaria en el planeta, la situación es muy similar.

"Como OMS, nuestras necesidades de financiación para este año se estimaron en algo más de 23 millones de dólares, pero solo hemos recibido alrededor del 19 % de la financiación necesaria", afirmó Heinzelmann, una cantidad con la que apoyan al Ministerio de Salud sudanés y a los socios sanitarios.

PUBLICIDAD

Lo que más le preocupa en el país a la experta es "la situación en Darfur y Kordofán", ya es "muy difícil acceder a estas personas" por la "presencia de actores armados o conflictos activos".

"Creo que lo más frustrante es saber que, en determinadas situaciones, podríamos proporcionar atención que salva vidas, o una vida más segura, pero debido a las circunstancias no podemos hacerlo", exclamó.

Por su parte, Adham Ismail, el responsable encargado de la oficina regional, aseguró a EFE que en el Mediterráneo Oriental el presupuesto ordinario cayó de 618,4 millones a 533,7 millones de dólares, alrededor de un 14 % de recorte en un año.

PUBLICIDAD

Esto se produce tras el anuncio de la retirada de Estados Unidos de la OMS -que era el mayor donante de fondos que representaba alrededor del 15 % del presupuesto total de la organización- que se hizo efectiva el 22 de enero de este año.

"Ahora está la cuestión del presupuesto de 2028-2029 y de si podremos mantener al menos el mismo nivel de financiación que este año después de todos estos recortes", dijo Ismail.

En lo que va de 2026, la OMS ha registrado 438 ataques contra la atención sanitaria en toda la región del Mediterráneo Oriental, que han provocado más de 773 muertes y 1.123 heridos.

Y esta región está especialmente afectada: "Durante el último año, la mitad de todos los ataques contra la atención sanitaria registrados en el mundo tuvieron lugar en la región del Mediterráneo Oriental. Si lo desglosamos, significa que cada 12 horas se ataca una instalación sanitaria o un recurso sanitario, como una ambulancia. Es enorme", aseveró Heinzelmann.

PUBLICIDAD

En Sudán, este mismo año se han producido 27 ataques a la atención sanitaria, en los que murieron 196 personas y 320 resultaron heridas, según la experta.

"Esto significa que, para las personas que ya están sufriendo las consecuencias del conflicto, con frecuencia se destruye su único acceso a la atención sanitaria", zanjó.EFE

(fotos)(vídeo)