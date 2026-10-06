Detenido médico mexicano por muerte de ocho pacientes tratados con soluciones vitaminadas

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Ciudad de México, 5 oct (EFE).- Un médico mexicano investigado por la muerte de al menos ocho pacientes y daños a la salud de otros que recibieron soluciones intravenosas vitaminadas fue detenido este lunes en el estado norteño de Sonora, tras casi seis meses prófugo, según informó la Fiscalía estatal.

En un comunicado, la institución explicó que la detención fue resultado de un "cerco financiero, patrimonial y operativo" contra el señalado, quien se entregó ante las autoridades.

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"Ante este escenario, sus abogados establecieron contacto con la autoridad", apuntó la Fiscalía.

Previamente, la institución confiscó bienes y vehículos, y restringió el acceso a las cuentas bancarias del arrestado, quien también contaba con una ficha de búsqueda.

La Fiscalía agregó que el médico fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde será presentado ante un juez para el desarrollo de la audiencia inicial.

El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas, precisó que hoy se ejecutó una de las órdenes de detención contra el médico.

El funcionario indicó que las investigaciones continúan tanto por los fallecimientos como por otras "afecciones físicas" provocadas a más pacientes.

El detenido estaba prófugo desde abril, cuando la Fiscalía inspeccionó varios domicilios, e incluso activó alertas internacionales para localizarlo.

El 7 de abril, la Secretaría de Salud de Sonora informó que investigaba once casos sospechosos relacionados con soluciones intravenosas aplicadas por un mismo médico, ocho de ellos habían muerto, una estaba hospitalizada y dos se habían recuperado.

En mayo, la Fiscalía estatal confirmó malas prácticas en la aplicación de las soluciones, así como la presencia de microorganismos capaces de causar enfermedades mortales. EFE