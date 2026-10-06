Cumbre vip en el último adiós a Genoveva Conde de Oya, viuda de Antonio Fournier: de Miriam Ungría a Silvia G. Cuétara

06/10/2026 Miriam Ungría a su llegada al funeral en memoria de Genoveva Conde de Oya EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Dos meses después del fallecimiento -el pasado 6 de agosto- de Genoveva Conde de Oya, viuda del recordado diplomático Antonio José Fournier, a los 83 años, los familiares y seres queridos de 'Vevita', como era conocida cariñosamente en los círculos de la alta sociedad, se han dado cita este lunes en Madrid para darle su último adiós en una emotiva misa funeral en su memoria en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora.

Encabezando este homenaje a la hija de los marqueses de Casas Novas, sus cuatro hijos, Antonio, Marta, Javier y Gonzalo Fournier Conde; sus dos nietos, Irini Fournier Vardinoyannis y Antonio J. Fournier Arroyo; sus hermanos, Juan Antonio -actual marqués de Casas Novas-, Beatriz, Javier, así como numerosos amigos entre los que ha destacado la presencia de numerosos rostros conocidos que han querido arropar a su familia en este doloroso trance.

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Miriam Ungría, con un elegante total look negro, ha asistido sin su marido, el príncipe Ghazi, primo del Rey Abdalá de Jordania, llegaba de las primeras al funeral en solitario; también acudieron Paloma Segrelles, Silvia Gómez Cuétara, Patricia Olmedilla y su marido Gonzalo de la Cierva, duques de Terranova, Luján Argüelles, el Padre Ángel, o Veva Longoria; además de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, o la expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor.