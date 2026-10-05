Las claves del avance de Flávio Bolsonaro y el retroceso de Lula en primera vuelta

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Carlos Meneses

São Paulo, 4 oct (EFE).- La primera vuelta de las elecciones brasileñas dejó un escenario favorable al senador Flávio Bolsonaro para ocupar la Presidencia a partir de 2027.

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Contra todo pronóstico, el primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro logró un 47 % de los votos, casi dos puntos más que el mandatario progresista Luiz Inácio Lula da Silva, con el 99,9 % escrutado.

Ambos disputarán una segunda vuelta el 25 de octubre.

Estas son las claves de una jornada que ha mostrado el empuje de la derecha radical en la mayor democracia de América Latina:

Ningún sondeo vaticinó que Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL), terminaría numéricamente por encima de Lula.

Pero el PL no solo ha obtenido buenos resultados en la carrera presidencial. Este domingo también se celebraron elecciones legislativas y regionales, y la sigla que lidera Jair Bolsonaro será la primera fuerza del Senado tras doblar su bancada.

Los senadores del PL controlarán la tercera parte de la Cámara Alta, con 28 de los 81 asientos, según los datos oficiales.

De los 27 estados brasileños, el PL logró elegir en primera vuelta a cinco gobernadores, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula se tuvo que conformar con tres.

"Los resultados de hoy son una consolidación de la derecha en todas las esferas políticas, lo que debe animar mucho a la militancia bolsonarista para que esa diferencia entre Flávio y Lula se mantenga en el balotaje", afirmó a EFE la politóloga Thais Pavez, directora de la consultoría Estrategia Latina.

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Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando terminó por delante de Jair Bolsonaro con un 48,4 % de los sufragios.

El histórico dirigente del PT esta vez ha sumado 53,8 millones de papeletas con su nombre, con lo que perdió en cuatro años casi 3,5 millones de apoyos.

El analista político Alberto Almeida, autor de obras como 'La cabeza del brasileño' (Record), atribuye este descenso a la mala evaluación del Gobierno de Lula, cuya gestión es desaprobada por casi la mitad de los brasileños, según los sondeos de opinión.

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"Brasil ha girado a la derecha y ha consolidado ese giro este año. Estos cuatro años de Lula han sido un paréntesis", indicó.

A diferencia de 2022, la derecha se presentó a estos comicios dividida con varios candidatos intentando capitalizar el caudal político de Jair Bolsonaro, inhabilitado y condenado por golpismo.

Sin embargo, Flávio Bolsonaro llamó al voto útil y ha ido ganando apoyos en las últimas semanas de campaña, deshidratando a sus adversarios conservadores.

"Algunos candidatos del centro-derecha fueron relegados en favor de Flávio, precisamente para buscar un fortalecimiento de nombres de dicho sector. Esto terminó ocurriendo y Flávio llega con fuerza para la disputa de esta segunda vuelta", valoró a EFE la politóloga Luciana Santana, profesora en la Universidad Federal de Alagoas.

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Por otro lado, la abstención del 21,08 %, equivalente a 33,5 millones, de un total de 159 millones de electores, una de las más altas de los últimos procesos electorales, también se estima que haya podido perjudicar a Lula.

Minas Gerais, el segundo mayor colegio electoral del país, es considerado como una suerte de fiel de balanza en las disputas presidenciales.

El candidato que se ha impuesto en Minas Gerais, un estado de rica industria agrícola y mineral, siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

En este contexto, los números favorecen a Flávio. El senador de 45 años ha obtenido el 48,2 % de los votos en esa región, frente al 43,3 % de Lula. Casi cinco puntos de diferencia que pueden ser insalvables.

Santana también considera que la actual convulsión institucional, con una grave crisis en curso en la Corte Suprema, donde varios de sus jueces se han visto salpicados por un escándalo de corrupción, también ha podido hacer daño a Lula.

Durante la campaña, Flávio ha vinculado a Lula con el principal juez bajo sospecha, Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula. EFE

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(foto)