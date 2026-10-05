Agencias

Fuerzas leales al Gobierno yemení capturan posiciones a los hutíes cerca de Bab al Mandeb

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Saná, 5 oct (EFE).- Las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente retomaron este lunes partes de la zona de la ciudad de Dhubab, situada en el extremo suroeste de Yemen, justo en el estrecho de Bab eal Mandeb, un día después del anuncio de la ofensiva contra los rebeldes chiíes hutíes, informaron a EFE fuentes militares.

Las fuentes indicaron que "la Brigada de los Gigantes y las Fuerzas Escudo de la Nación, afines al gobierno, avanzaron hacia la costa occidental y alcanzaron las afueras de Bab al Mandab".

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El mes pasado, los hutíes lanzaron una ofensiva a gran escala contra las tropas progubernamentales y tomaron el control del estratégico Bab al Mandeb, lo que fue respondido ayer por el Gobierno yemení y respaldado por la coalición militar liderada por Arabia Saudí.EFE

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