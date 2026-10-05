Francia anuncia una ley para que autores de daños paguen por destrozos en las protestas

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París, 5 oct (EFE).- El Gobierno francés llevará el 27 de octubre al Senado un proyecto de ley para que los responsables de daños cometidos durante disturbios asuman el coste de las reparaciones, anunció este lunes la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, mientras continúan las protestas de estudiantes de secundaria en todo el país, con entre 400 y 500 cerrados total o parcialmente cerrados.

La iniciativa, conocida en Francia como 'casseurs-payeurs' (los que rompen, pagan), pretende evitar, según la portavoz del Gobierno, que los contribuyentes tengan que asumir el coste de los daños provocados por una minoría durante los episodios violentos.

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En una entrevista en la radio Europe 1 y la televisión CNEWS afirmó que la prioridad del Ejecutivo es restablecer el orden ante los actos de violencia y los destrozos registrados durante las protestas de la última semana.

En este sentido, la portavoz distinguió entre las reivindicaciones de los estudiantes, que consideró legítimas, y los episodios violentos que han acompañado a las movilizaciones y que han causados decenas de millones de euros por destrozos de centros o mobiliario urbano.

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El proyecto contempla que los autores de infracciones paguen íntegramente las multas y los daños ocasionados, e incluso el Gobierno estudia recurrir a determinadas prestaciones sociales, incluidas las ayudas públicas para vivienda, para recuperar las cantidades adeudadas, señaló Bregeon.

La propuesta también contempla establecer una responsabilidad compartida para las personas que permanezcan en una concentración violenta después de que la policía haya ordenado su dispersión.

Por su parte, el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, dijo este lunes que teme una conflagración a nivel nacional del movimiento estudiantil de secundaria y universitario, antes de la jornada de manifestaciones prevista para el martes.

"Sí, me temo que sí, obviamente", respondió el ministro, al ser preguntado en Sud-Radio sobre esta posibilidad, ya que el movimiento desde la semana pasada se ha caracterizado por numerosos actos de violencia y detenciones.

Entre 400 y 500 institutos de enseñanza secundaria de Francia mantienen este lunes las clases total o parcialmente suspendidas por motivos de seguridad, según un cálculo facilitado la víspera por el ministro de Educación, Édouard Geffray.

Las protestas comenzaron hace varios días por reivindicaciones relacionadas con la falta de profesores sustitutos, el estado de los edificios escolares y las condiciones de enseñanza, y han estado acompañadas de bloqueos, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

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Según las autoridades, 24 institutos han sido incendiados o saqueados desde el inicio de las movilizaciones y 78 trabajadores de la educación han resultado heridos.El Gobierno cifra en unos 5.000 los arrestos practicados desde el lunes pasado.

Para intentar contener la movilización, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció anoche una hoja de ruta con cinco áreas de trabajo y pidió a sus ministros que presenten medidas antes de finales de mes para responder a las reivindicaciones de los estudiantes.

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El plan ya incluye medidas para garantizar la continuidad de las clases, mejorar las instalaciones escolares, gestionar las ausencias prolongadas de profesores y hacer más transparentes los procedimientos de acceso a la universidad.

Lecornu, que tiene previsto reunirse mañana martes con los presidentes de las regiones francesas para abordar la renovación de las instalaciones educativas, señaló que el presupuesto para 2027 contempla un aumento de 1.200 millones de euros para el Ministerio de Educación.

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Los sindicatos estudiantiles han llamado a intensificar las protestas a partir del martes, día que han convocado manifestaciones con el apoyo de algunos sindicatos generales y organizaciones de trabajadores de la enseñanza.EFE