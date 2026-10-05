Mueren dos policías en un ataque contra una patrulla en el sureste de Irán

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Al menos dos policías han muerto este lunes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una patrulla en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, ubicada en el sureste del país, en la frontera con Pakistán, según han confirmado las autoridades.

El ataque, que ha dejado un tercer agente herido ha sido perpetrado contra una patrulla en el condado de Bampur, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que ha recalcado que las fuerzas de seguridad han lanzado un extenso operativo en la zona para capturar a los responsables, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

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El suceso ha tenido lugar días después de la muerte de un miembro de la Guardia Revolucionaria en un ataque con bomba en Sistán y Baluchistán, en la que operan varios grupos armados, entre los que destaca Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--.

Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.

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