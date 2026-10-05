Muere el hermano pequeño de Carmen Lomana, Carlos Fernández-Lomana

05/10/2026 Carmen Lomana, en una imagen de archivo. Durísimos momentos para Carmen Lomana, ya que tal y como ha adelantado el diario 'El Correo', su hermano menor, Carlos Fernández-Lomana, ha muerto este sábado 3 de octubre en Lieres (Siero, Asturias) a los 71 años, dejando a toda su familia desolada. Siempre en un discreto segundo plano al margen de la fama de la socialité, o de los pinitos televisivos de sus otros hermanos, María José y Rafa Lomana, el fallecido era 7 años menor que la tertuliana y se dedicaba al sector bancario. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Durísimos momentos para Carmen Lomana, ya que tal y como ha adelantado el diario 'El Correo', su hermano menor, Carlos Fernández-Lomana, ha muerto este sábado 3 de octubre en Lieres (Siero, Asturias) a los 71 años, dejando a toda su familia desolada. Siempre en un discreto segundo plano al margen de la fama de la socialité, o de los pinitos televisivos de sus otros hermanos, María José y Rafa Lomana, el fallecido era 7 años menor que la tertuliana y se dedicaba al sector bancario.

Casado con Pilar Pesquera Escobar, y padre de sos hijos, Guillermo y Carla -que le habían dado varios nietos- fue incinerado este domingo en Oviedo tras una capilla ardiente que se ha celebrado en la más estricta privacidad siguiendo sus deseos en el tanatorio ovetense de Los Arenales, y este lunes 6 de octubre está previsto que se celebre un funeral por su eterno descanso en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.

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Devastada por esta inesperada pérdida, Carmen se ha pronunciado sobre la muerte de su hermano en declaraciones al periódico asturiano 'La Nueva España' y, definiendo a Carlos como "muy bueno, muy querido y un señor elegantísimo", ha querido agradecer las "inmensas muestras de cariño" que están recibiendo tras el fallecimiento de uno de los pilares de su vida, al que siempre estuvo muy unida y con el que mantuvo una relación muy especial lejos de los focos por la discreción que siempre le gustó conservar a pesar de la popularidad de su hermana mayor.