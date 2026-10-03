El apoyo de los británicos al regreso de Reino Unido a la UE aventaja al rechazo en 22 puntos

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Un 49% de los británicos apoyaría el regreso de Reino Unido a la UE tras las próximas elecciones conforme al planteamiento del primer ministro laborista, Andy Burnham, 22 puntos por delante del 28,5% de la población que rechaza el retorno.

El estudio sitúa en el 29% el "fuerte apoyo" a la vuelta a la UE, y en el 21% el apoyo "en cierta medida" a dar marcha atrás al Brexit. Por contra, el 19% expresa su "fuerte rechazo" a regresar a la UE y el 9% su rechazo "en cierta medida" a la iniciativa. El 22% no opina o no sabe.

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Un 25,9% quiere que Reino Unido se sume a la UE "de inmediato", mientras que el 22,9% espera que ocurra en los tres próximos años y un 8,4%, en la próxima década.

El estudio elaborado por Messina Group (TMG) revela además que una renegociación de la relación de Reino Unido con la UE o incluso impulsar un nuevo referéndum de ingreso podría impulsar electoralmente al Partido Laborista del primer ministro Burnham en unos siete puntos. En cuanto a una unión aduanera, un 47,1% lo apoya, frente al 20,7% que lo rechaza.

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Casi un tercio de los votantes consideran que sería necesario un referéndum, mientras que uno de cada seis creen que sería suficiente con una mayoría en unas elecciones legislativas o la tramitación a través del propio Parlamento. El estudio se basa en 11.461 entrevistas realizadas entre el 12 y el 24 e septiembre.

Un 29,7% de la población creen que el Brexit fue un acierto, mientras que el 52,4% sostienen que fue un error. El 17,9% no sabe o no contesta. Sin embargo, el 12,2% creen que el Brexit fue un éxito, y el 54,9% que fue un fallo.

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Además, más de dos tercios de los votantes creen que es más importante comerciar con la UE que con Estados Unidos o China en caso de que hubiera que elegir. Cuatro de cada cinco quieren mantener la libra y la mayoría quieren permanecer dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, frente al 24,2% que está en contra.

"Es evidente que el Brexit no ha funcionado y que las promesas no se han cumplido, así que Andy (Burnham) tiene razón al abrir el debate sobre la futura relación (con la UE). Pero también está claro que debe de tener cuidado porque no queremos reavivar las divisiones", ha planteado una fuente del Gobierno citada por 'The Guardian'.

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