Rodrigo Paz promulga ley que permitirá destituir al fiscal general de Bolivia

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La Paz, 2 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este viernes una reforma legal que permitirá suspender definitivamente a la máxima autoridad del Ministerio Público cuando esté acusada de algún delito penal, ante la situación del actual fiscal general, Roger Mariaca, detenido y sindicado de supuesta protección al narcotráfico.

En un acto en el Palacio de Gobierno, Paz firmó la ley que modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para incorporar un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general cuando "se encuentre imputado formalmente y/o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables" con cárcel.

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La norma dispone que ante esta circunstancia, el Legislativo apruebe la suspensión definitiva del fiscal general mediante dos tercios de votos de los parlamentarios presentes en la sesión, quienes también podrán elegir a una autoridad interina que permanecerá en funciones hasta que la Asamblea designe a un nuevo titular.

Esta ley fue aprobada previamente por separado en el Senado y la Cámara baja y se prevé que el pleno de la Asamblea Legislativa vuelva a sesionar este mismo viernes para tratar la situación del fiscal Mariaca.

Roger Mariaca fue detenido el miércoles, acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una "organización criminal" para proteger al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

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Tras la detención de Mariaca, el Departamento de Estado de EE.UU. y los países que integran la coalición del Escudo de las Américas respaldaron al Gobierno de Paz y reclamaron que continúen las investigaciones y los procesos contra las supuestas redes de protección al narcotráfico.

Sin mencionar directamente a Mariaca, Paz señaló en su discurso que "lo acontecido en estos días no es fruto de un anuncio que se dio el lunes", sino de "un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso".

"Ahora se puede entender el porqué este Gobierno tomó la decisión de ser parte del acuerdo del Escudo de las Américas, porque el crimen organizado no tiene Constitución, no responde a leyes", manifestó.

Según Paz, con su participación en esa coalición, Bolivia "deja de ser" la "isla" que fue durante los 20 años previos "para que unas cuantas autoridades hicieran lo que les diera la gana de la patria".

Además, consideró que hay que "reconstruir" la Justicia boliviana porque hubo algunos operadores "que, a través del crimen organizado, quieren controlar instituciones del Estado que se deben a su pueblo y no a grupos ilícitos de orden nacional" e "internacional".

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Junto a Mariaca, hay al menos otros 13 detenidos, incluidos tres fiscales, dentro de estas investigaciones.

Se prevé que Mariaca y otros tres acusados por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal comparezcan este sábado ante un juez cautelar. EFE

(foto)