John Malkovich visita México con adaptación teatral en medio de su carrera hacia el Óscar

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David Álvarez

Ciudad de México, 2 oct (EFE).- En medio de la carrera por lo que podría ser su primer Óscar, el actor estadounidense John Malkovich visita México para interpretar ‘Informe sobre ciegos’, una adaptación de un capítulo de la novela ‘Sobre héroes y tumbas’ (1961), de Ernesto Sábato, en una versión musicalizada inédita en México.

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“He hecho muchas cosas que tuvieron su origen, de alguna manera, en América Latina (...) Y a Sábato siempre lo he admirado; durante mucho tiempo fui un gran lector suyo. Siempre leí mucha literatura sudamericana porque es extraordinaria”, respondió el artista de 72 años a las preguntas de EFE durante un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A poco más de un mes del estreno de ‘Wild Horse Nine’ (2026), la cinta de Martin McDonagh en la que Malkovich es protagonista y favorito en las quinielas para alzarse con la estatuilla a Mejor Actor en los Óscar, Malkovich hará una parada en Ciudad de México para realizar dos actuaciones en la recién reformada sala Nezahualcóyotl.

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En la adaptación teatral, Malkovich interpreta a Fernando Vidal Olmos, un hombre mayor que desarrolla la convicción de que los ciegos forman parte de una conspiración secreta que gobierna el mundo y emprende una investigación obsesiva para descubrirla.

Para Malkovich, que asegura no ser uno de los invitados de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia a pesar de que ‘Wild Horse Nine’ será una de las cintas proyectadas, este tipo de obras experimentales tienen “mucho poder” y son una nueva forma de “conectar” con la audiencia y otras artes.

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“La música viene de los huesos, no te necesita a ti ni a tu cabeza, viene de los huesos directamente. Es una forma fascinante de explorar y ver qué se puede hacer con ella más allá de escucharla”, expresó el actor conocido por cintas como ‘Con Air’ (1997).

En un arte que “ha existido durante siglos”, Malkovich considera que todavía se puede explorar en formatos “más allá de solo escuchar” composiciones y espera con expectativa que algunas “obras maestras detestadas como la basura” sean rescatadas en este nuevo estilo.

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Los escritores Mario Vargas Llosa (1936-2025) y Gabriel García Márquez (1927-2014) son algunos de los referentes que Malkovich mencionó durante la presentación de su obra, aunque recordó con especial cariño a Roberto Bolaño (1953-2003), del que ya adaptó anteriormente, en una pieza similar, su novela ‘La literatura nazi en América’ (1996), llamada ‘El infame Ramírez Hoffman’.

“Siempre me interesó (Latinoamérica) porque es el Nuevo Mundo y porque América tuvo un pasado muy diferente y también tiene un presente muy diferente”, enfatizó sobre el continente.

En esta ocasión, como con su adaptación de Bolaño, Malkovich interpreta los textos de Sábato junto a la pianista Anastasya Terenkova, con la que también participa en el proceso de adaptación de la historia, sobre todo en el aspecto sonoro.

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El proceso que acompaña al monólogo será interpretado por una orquesta de cuerdas que, junto a Terenkova, interpreta el ‘Concierto para piano y orquesta de cuerdas’, de Alfred Schnittke.

‘Informe sobre ciegos’, interpretado por Malkovich y Terenkova, podrá disfrutarse mañana sábado y este domingo en la sala Nezahualcóyotl, dentro de la tercera temporada de 2026 del Festival CulturaUNAM y de la conmemoración por los 90 años de la agrupación. EFE

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(foto)