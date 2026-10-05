Fallece el exciclista Ángel Arroyo, pionero y segundo en el Tour de Francia 1983

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El exciclista profesional abulense Ángel Arroyo Lanchas, segundo en el Tour de Francia de 1983 y uno de los pioneros del éxito del ciclismo español en los ochenta, murió este domingo con 70 años en el Complejo Asistencial de Ávila, donde llevaba varias semanas ingresado debido a una grave enfermedad.

Ángel Arroyo, natural de El Barraco (Ávila), escuela de grandes escaladores del ciclismo español, fue uno de los prohombres del deporte español en la década de los ochenta. Debutó en profesionales en 1979 con el Moliner Vereco antes de fichar por el Zor y posteriormente en 1982 por el Reynolds, en el que coincidió con otras jóvenes promesas como José Luis Laguía, Rubén Gorospe y Pedro Delgado.

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En 1983 logró el mejor resultado de su carrera al concluir segundo y ganar una etapa en el Tour de Francia, tan solo superado por el francés Laurent Fignon. Arroyo se retiró del ciclismo profesional en 1989 y fundó en El Barraco la peña que lleva su nombre, la Peña Ciclista Ángel Arroyo, en la que se forjaron otros grandes ciclistas como José María Jiménez, Paco Mancebo o Carlos Sastre, ganador del Tour de 2008.

Arroyo fue homenajeado el pasado año en la Clásica Otero, celebrada en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. "¿Aquel ciclismo era mejor o éste? No se puede comparar, éste es el que debía ser, el de las bicicletas clásicas, aunque cueste mucho subir la Cruz Verde", comentó el exciclista abulense.

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