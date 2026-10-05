Eisenkot reta a Netanyahu a un debate electoral y le acusa de ocultar la verdad sobre el 7 de octubre

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El exjefe del Estado Mayor de Israel y líder de la formación Yashar, Gadi Eisenkot, ha retado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a celebrar un debate televisado en directo a nivel nacional de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre. Eisenkot, antiguo miembro del gabinete de guerra y consolidado como uno de los principales rivales en los comicios, ha exigido un cara a cara "justo y equilibrado" para ofrecer respuestas a los ciudadanos "libres de mentiras y manipulaciones".

En una carta dirigida a Netanyahu, Eisenkot ha enmarcado esta propuesta en la necesidad de rendir cuentas cuando se cumplen casi tres años del "fracaso del 7 de octubre", que ha descrito como "el desastre más grave y catastrófico de la historia de Israel". En este sentido, ha denunciado que la continua negativa de Netanyahu a establecer una comisión estatal de investigación y a publicar las transcripciones completas de las decisiones de seguridad "socava la confianza pública en las instituciones" y expone al país al riesgo de sufrir una nueva catástrofe.

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La propuesta de la campaña de Yashar plantea que el debate sea retransmitido simultáneamente por todos los medios de comunicación israelíes, con periodistas seleccionados por los directores de los canales de noticias y unas reglas pactadas entre los moderadores y los representantes de ambas candidaturas. "Cualquiera que aspire a liderar tiene el deber de dar respuestas completas, directas y honestas al electorado", ha subrayado el exjefe militar.

Por su parte, Netanyahu ha intensificado su retórica de campaña para movilizar a su electorado frente al empuje de su exministro, advirtiendo de que una baja participación de las bases conservadoras supondría un "desastre" que revertiría sus logros. En una entrevista recogida en sus propias redes sociales, el líder del Likud ha reducido los comicios a una elección entre "la derecha o Palestina".

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En esta línea, Netanyahu ha alertado a sus simpatizantes de que la única alternativa a su Administración es un "Gobierno de izquierdas liderado por Eisenkot que dependerá de los partidos árabes".