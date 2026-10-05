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SIBIONICS y PharmaSens exploran nuevos horizontes para la administración automatizada de insulina en la EASD 2026

PR Newswire

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MILÁN, 4 de octubre de 2026

MILÁN, 4 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En el Congreso de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) de 2026, SiBionics presentó "Ver más, actuar antes", que vincula el monitoreo continuo con la atención futura de la diabetes. Esta visión se articuló en torno a tres secciones de la exposición: "Ver más: más allá de la glucosa", que aborda el monitoreo de la glucosa, las cetonas y combinado; "Actuar antes: de la información a la intervención", en el que se exploran la detección multimodal y la administración de insulina; e "Ir más allá: hacer realidad lo inimaginable", con la mirada puesta en aplicaciones más amplias de la biodetección.

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Esta visión se analizó con mayor profundidad en el simposio industrial de SiBionics, "De los sensores a la atención integrada: tecnologías emergentes que marcarán el futuro del tratamiento de la diabetes". El simposio fue presidido por el profesor Mark Evans, de la Universidad de Cambridge y de los Hospitales Universitarios de Cambridge (Reino Unido), y por el doctor Guido Freckmann, del Instituto de Tecnología para la Diabetes GmbH (IfDT), Alemania.

La profesora Karolina Kędzierska-Kapuza habló sobre el monitoreo continuo de la glucosa (CGM) y la atención personalizada en la diabetes tipo 3c. El profesor Wei Qiang presentó los resultados sobre la precisión del CGM y los futuros conceptos de detección multimodal. El profesor Andrej Janež analizó el monitoreo continuo de cetonas (CKM) en la era del GLP-1. El profesor Ahmad Haidar presentó una investigación sobre el monitoreo de cetonas y los primeros resultados del estudio de viabilidad SMART02 sobre la detección integrada de la glucosa y la administración de insulina.

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El estudio SMART02 evaluó un prototipo inicial de niia signature, un dispositivo en fase de investigación desarrollado conjuntamente por PharmaSens y SiBionics desde que ambas empresas anunciaron su colaboración en junio de 2025. niia signature combinará el monitoreo continuo de la glucosa (CGM), la administración de insulina y un algoritmo de control automático de la glucosa (AGC) en un único dispositivo en formato de parche que se lleva sobre el cuerpo. Su objetivo es reducir la carga que supone gestionar distintos dispositivos para la administración automatizada de insulina (AID).

El estudio abordó un reto fundamental en materia de integración: mantener el rendimiento de la medición de glucosa cuando se administra insulina cerca del sensor. En general, las interferencias temporales tras la administración de un bolo eran poco frecuentes y se producían principalmente con dosis de 10 unidades o más, en las que la probabilidad oscilaba entre el 20 % y el 25 %. De media, la señal del sensor se recuperó por completo aproximadamente 20 minutos después de la administración del bolo. En la segunda parte del estudio, el prototipo también se sometió a pruebas junto con el algoritmo de AGC desarrollado por el profesor Ahmad Haidar. La bomba de parche niia de PharmaSens, el sensor de SiBionics y el algoritmo de AGC funcionaron de forma consistente a lo largo de todo el estudio. Los resultados, que también se presentaron en el stand de SiBionics, suponen un primer hito en el desarrollo.

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En conjunto, la exposición y el simposio sirvieron para vincular las necesidades clínicas con las tecnologías emergentes. A través de niia signature, PharmaSens y SiBionics están estudiando cómo la integración podría hacer que los futuros sistemas de AID sean más fáciles de llevar y utilizar. Es necesario seguir investigando para determinar su rendimiento y su potencial clínico.

niia signature es un dispositivo en fase de investigación. No está autorizado ni homologado en ningún mercado y no está a la venta.

Acerca de SIBIONICS

Fundada en 2015 y con sede en Shenzhen, SiBionics es una empresa de tecnología médica especializada en monitoreo continuo de la glucosa (CGM) y soluciones de salud multiparamétricas que cuenta con cerca de 700 profesionales en todo el mundo. Mediante la combinación de tecnología avanzada de sensores con algoritmos basados en inteligencia artificial, la empresa desarrolla soluciones accesibles y fiables para el control de las enfermedades crónicas. Su equipo multidisciplinar de I+D aporta conocimientos especializados en biosensores, diseño de chips, ciencia de los materiales e inteligencia artificial, lo que favorece la innovación desde la investigación hasta la comercialización. Gracias a sus sistemas de monitoreo continuo de la glucosa (CGM) desarrollados íntegramente por la propia empresa y a sus tecnologías de monitoreo continuo, SiBionics proporciona datos en tiempo real e información exhaustiva para facilitar el control diario y permitir la toma de decisiones sanitarias mejor fundamentadas. Más información en www.sibionicscgm.com.

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Acerca de PharmaSens

PharmaSens AG, una empresa suiza de capital privado, se dedica a simplificar el control de la diabetes y a ampliar el alcance de la terapia con bomba de insulina. El equipo de PharmaSens cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de la diabetes y en la ingeniería de dispositivos médicos, y ha contribuido al desarrollo de varias generaciones de bombas de insulina. Tras varios años de investigación y desarrollo, PharmaSens ha creado una cartera internacional patentada de productos singulares e innovadores. Para obtener más información, visite PharmaSens.com.

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Contactos para los medios de comunicación

SIBIONICS: ravian.luo@sibionics.com

PharmaSens: info@pharmasens.com

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/sibionics-y-pharmasens-exploran-nuevos-horizontes-para-la-administracion-automatizada-de-insulina-en-la-easd-2026-302897927.html

FUENTE SIBIONICS