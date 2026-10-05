La oposición israelí exige la dimisión de la ministra de Transportes por el vuelo de Flydubai

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La oposición israelí ha insistido en reclamar este domingo la salida del Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu de la ministra de Transportes, Miri Regev, a quien afean no haber impedido el ataque el pasado miércoles en un avión de la aerolínea emiratí Flydubai durante un vuelo con destino Tel Aviv.

"Desde el momento en que empezó a revelarse la magnitud del fallo, la cúpula dirigente, como es su costumbre, ha desaparecido", ha manifestado el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, que ha afirmado que "en un Gobierno digno y que funcione correctamente, (Regev) habría presentado su dimisión ayer por la tarde". "Al no hacerlo, el primer ministro debería haberla destituido de inmediato", ha reclamado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

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Al hilo, ha acusado que "este tipo de liderazgo pone en peligro a Israel y amenaza directamente a sus ciudadanos". "No han aprendido absolutamente nada del 7 de octubre", ha incidido, aludiendo a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias de Gaza en 2023. "Quien se niega a investigar y elude su responsabilidad por miedo no puede evitar el próximo desastre", ha agregado.

Por su parte, el ex primer ministro y líder del partido B'Yachad, Naftali Bennett, ha mantenido que "cualquier primer ministro preocupado por la seguridad de Israel exigiría respuestas a su ministra de Transporte y destituiría a (Regev)". Al hilo, ha reclamado "urgencia" por parte del Ejecutivo para responder a cuestiones como si "es seguro o peligroso volar a Israel", si "han viajado recientemente pilotos iraníes a Israel" y "qué está haciendo exactamente el Gobierno ahora para evitar el próximo fallo".

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Estas reclamaciones llegan al calor de que la radiotelevisión pública de Israel, Kan, haya publicado una noticia en la que cita a altos cargos Defensa asegurando que "la responsabilidad recae íntegramente en el Centro de Operaciones de Seguridad Aérea", departamento integrado en la cartera de Transportes.

"Se suponía que debían cumplir con su responsabilidad", han alegado las fuentes de Defensa citadas por Kan, que han subrayado que "cualquier persona sensata entiende que un piloto omaní no debería estar aquí".

Por contra, el director del Centro de Operaciones de Seguridad Aérea, Dvir Rubinstein, ha alegado ante la propia Kan que éste "no es un organismo de inteligencia". Así las cosas, y pese a reconocerse como "un organismo regulador estatal que debe supervisar y garantizar que otros países y compañías aéreas cumplan las normas", ha explicado que, "en los vuelos internacionales", el Centro "confía en las medidas de seguridad del país de origen". "La responsabilidad de estas cuestiones recae en el país desde el que sale el vuelo", ha remarcado.

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"La compañía (Flydubai) garantizó que toda su tripulación había superado los controles de antecedentes de seguridad exigidos por la autoridad competente de Emiratos Árabes Unidos (EAU)", ha manifestado Rubinstein, que ha indicado que "se le exigió" a la empresa "que asignara a sus vuelos con destino a Israel a miembros de la tripulación aérea que solo poseyeran un pasaporte de un país que mantuviera relaciones diplomáticas con Israel".

De este modo y pese a que el Ministerio es responsable de supervisar los procesos de selección y verificación que aplican las aerolíneas extranjeras a los pilotos que operan vuelos hacia y desde Israel, el Gobierno, Regev y el Ministerio de Transportes han negado su responsabilidad en cualquier fallo de seguridad previo al incidente de Flydubai, en el que el copiloto Hamam al Hamami apuñaló al piloto y, presuntamente, intentó estrellar el avión, que transportaba a 180 pasajeros, en su gran mayoría israelíes, además de la tripulación.

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Los pasajeros lograron reducir a Al Hamami después de que el piloto consiguiera abrir la puerta de la cabina mientras era atacado; posteriormente, dos pilotos que viajaban a bordo fuera de servicio realizaron un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.