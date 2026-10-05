(Crónica) Francia firma una remontada con goleada ante Bélgica e Italia vuelve a ganar a Turquía

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La selección de Francia ha firmado una remontada con goleada ante Bélgica (4-1) en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, un partido en el que los cambios de Zinedine Zidane, con el doble goleador Michael Olise a la cabeza, evitaron un nuevo tropiezo 'bleu', mientras que Italia ha vuelto a superar a la colista Turquía (3-1).

En el Stade de France, Zidane revolucionó el once respecto al que presentó ante Italia, con Michael Olise en el banquillo y Ousmane Dembélé como el único jugador que repitió titularidad. El barcelonista Jules Koundé y el madridista Eduardo Camavinga salieron esta vez de inicio. Romelu Lukaku, por su parte, lideraba el ataque belga.

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Después de dos avisos del delantero del Fenerbahçe, por los 'diablos rojos', y de Estéban Lepaul, por los 'bleus', Bradley Barcola estuvo a punto de desequilibrar la balanza al cuarto de hora, pero su remate lo sacó Maarten Vandevoordt. Ya en el 26, Francia pidió penalti por una posible mano de Dodi Lukébakio tras un disparo de Lepaul, aunque el colegiado no pitó nada al entender que el exjugador del Sevilla la tenía pegada al cuerpo.

Fue precisamente Lukébakio el que consiguió inaugurar la cuenta en Saint-Denis; Roméo Lavia recuperó el balón y, desde su campo, puso un pase raso a la espalda de la defensa gala para que el extremo del Benfica se deshiciese de la marca de Maxence Lacroix y enviase el esférico directo a la escuadra (min.35).

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Tras el descanso, Dembélé y Lacroix amenazaron con sendos disparos y Lepaul obligó a Vandevoordt a realizar otra increíble parada. Zidane puso entonces toda la carne en el asador en el 60 dando entrada a Olise, Rayan Cherki y Lucas da Cunha, y los cambios surtieron efecto.

Barcola rozó el empate, pero fue Désiré Doué el que, tras recibir un balón en la frontal de Da Cunha, cargó la pierna izquierda para sorprender, con un remate raso y pegado al palo, al portero belga (min.77). Solo cuatro minutos más tarde, Cherki culminó la remontada al rematar entrando desde segunda línea un pase atrás de Olise (min.81).

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El extremo del Bayern de Múnich tampoco se fue de vacío y en tres minutos se cocinó un doblete, apoyado por Doué. En una acción parecida a la del 2-1, anotó el tercero de los franceses con un disparo raso cruzado (min.88), y posteriormente cerró la goleada batiendo a Vandevoordt por entre las piernas (min.91).

Con esta victoria, Francia olvida el empate ante Italia y se afianza en el liderato del Grupo 1 con diez puntos, tres más que el combinado transalpino. Bélgica, con seis unidades, es tercera, y Turquía se mantiene colista con cuatro derrotas en otros tantos partidos.

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Mientras, Italia firmó en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia su segundo triunfo de la fase ante una Turquía sin Arda Güler -por acumulación de tarjetas-, en un duelo en el que supo reaccionar tras el empate otomano en la segunda mitad.

Los de Roberto Mancini consiguieron adelantarse a los 26 minutos en un centro desde la derecha ante el que Gianluca Scamacca sacó una volea con la que puso el esférico en la escuadra. Aún así, Gianluigi Donnarumma tuvo que aparecer un par de veces para frenar a un combinado que presionó arriba pero que no estuvo fino en la finalización.

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Aral Simsir, tras el paso por vestuarios, consiguió regatear al portero trasalpino para quedarse solo, pero no logró rematar con acierto. Poco después, Ugurcan Cakir sacaba providencialmente la pierna para evitar el tanto de Issa Doumbia.

En el 61, Simsir pudo resarcirse de la acción anterior al rematar al fondo de las mallas un balón puesto por Zeki Celik y que Eren Elmali se encargó de prolongar para hacer el empate, pero Riccardo Calafiori no permitió casi tiempo para celebrarlo; el futbolista del Arsenal, con un cabezazo tras un libre directo de Nicolò Barella, volvió a poner por delante a la 'Azzurra'.

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A pesar de todo, Turquía se volcó para equilibrar de nuevo la contienda, pero un gol de Pio Esposito en el 87 acabó con sus esperanzas. Con ello, Italia cierra la 'ventana' con una derrota, un empate y dos victorias, ambas ante el combinado turco.