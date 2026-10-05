España gana plata y bronce en 'skatearbording' en juegos mundiales de patinaje de Paraguay

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Asunción, 5 oct (EFE).- El patinador malasio Abdil Mahdzan se colgó el oro este lunes en 'skatearbording street luge', dejando al español Mikel Echegaray con la medalla de plata, en una jornada de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay, en la que el ibérico Albert Forés aseguró el bronce en 'downhill'.

Las competencias, que se celebran del 2 al 18 de octubre, las lidera Francia con 14 preseas.

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Echegaray superó al estadounidense Andy Lally (bronce) en una carrera de descenso contrarreloj de aproximadamente un kilómetro en el Cerro Lambaré, en la modalidad 'street luge' (trineo sobre asfalto).

Por su parte, Forés se quedó con el bronce en 'skatearbording downhill' en una ajustada carrera en la marcó 1 minuto, 5 segundo y 896 centésimas.

España acumula así tres preseas y se ubica cuarta en el medallero general. Además de la plata y el bronce de hoy, la selección Roja sumó el sábado una medalla de oro gracias a Pablo Soler Cabañero, campeón en la prueba contrarreloj de 'Inline downhill', una modalidad de descenso sobre patines en línea.

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También este lunes, en la categoría femenina de 'skatearbording downhill' o descenso en patineta, subieron a lo más alto del podio las suizas Selina Theiler (oro) y Livia Waldburger (plata), mientras que la italiana Giulia Bottazzin obtuvo el bronce.

Por su parte, la delegación gala sumó otro oro en 'skatearbording street luge' de la mano la patinadora Loreline Pastor. La plata y el bronce fue para las estadounidenses Sabrina Riffenburgh y Sam Marsteller, respectivamente.

Francia lidera el medallero de la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje con 14 preseas en tres días de competencia, al acumular seis metales dorados, siete de plata y una de bronce.

Le siguen Italia con siete medallas y Estados Unidos con cuatro.

Este lunes también iniciaron las competiciones de las modalidades de 'scootering street' y de 'inline freestyle' (estilo libre en patines en línea).

En estos juegos, que suponen un peldaño más hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se disputan 11 modalidades, un deporte electrónico y 40 disciplinas vinculadas con el patinaje.